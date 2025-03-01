Gülçin Ergül gözyaşlarına boğuldu: Günah keçisi ilan edildim

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GÜLÇİN Ergül, Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan “Katarsis” programının konuğu oldu. 2004’te kurulan Hepsi’den ayrılan Ergül, bu süreçte kendisini anlatma fırsatı bulamadığını dile getirdi: “Hem dava süreci vardı hem de arkadaşlarım hakkında olumsuz konuşmak istemedim. Ancak bu sessizlik beni zorladı. Arkamdan söylenen sözler kolay unutulmuyor. Sanki grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu.” Şarkıcı, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi: “Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bunun yükünü taşıdım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum.”



‘HAYATIMDA ONLARI İSTEMİYORUM’



Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla 2014 yılında bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlık nedeniyle tekrar yollarını ayırdıklarını açıkladı: “Bu buluşma bilinmiyor. O dönem kavga ettik ve anladım ki biz bir araya gelemeyiz. Ben istemediğimde egoist olarak gösterildim, oysa olaylar çok daha karmaşık.” Şarkıcı, Hepsi’nin diğer üyeleri Yasemin Yürük, Eren Bakıcı, Cemre Kemer için “Onları seviyorum ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum. Bana zarar verdiklerini düşünüyorum” dedi.

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MUCİZEVİ ŞEKİLDE YAŞIYORUM

Gülçin Ergül, 2021 yılında geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti. Şarkıcı, kaza sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Bir süre telefon detoksu yaptım. Ayrıca düzenli yoga ve meditasyon da yaptım. Bazen bana bunlar hiç olmamış gibi geliyor. Ona şarkılar yaptım. Öyle bir arabadan çıkmış olmam bir mucize. Ben mucizevi bir şekilde yaşıyorsam yaşamam gerekiyor ve yapacak çok şeyim var.”

Linç mesajları geldi

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, Gülçin Ergül’ün açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap verdi: “Yine bir sabah kalkıyorum mesaj kutum linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım insanlardan gelen mesajlarla dolu. Sarmal gibi.”