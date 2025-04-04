Gülben Ergen ve Demet Akalın arasındaki gerilim artıyor... Şimdi de engel krizi!

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TEŞEKÜR SİTEMİ

Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran adına anaokulu yaptırmış, sanatçı katkıda bulunanlara sosyal medyada teşekkür etmişti.

Demet Akalın okul için destek istediği ailenin o listede yer almamasına kızdı, “Ayıp oldu insanlara” diye sitem etti. Ergen ise “Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram’dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben WhatsApp’tan teşekkür etmiştim” diye cevap verdi.

O ZAMAN KASAP DEĞİLDİM AMA!

Demet Akalın, o yanıtın ardından Gülben Ergen’i X hesabında engelledi. Durumu sonradan fark eden Ergen, “Koyun can derdinde kasap mal” şeklinde bir paylaşım yaptı. Akalın’ın yanıtı sert oldu:

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“Kasap benim, mal da benim galiba! Takipten çıktım, evet. Narin’in okul inşaatı bitmeyecek, rezil olacağım dedi. O zaman kasap değildim ama.” Şarkıcı, 1 ay önce engellediğini belirttiği Ergen için “samimiyetsiz” ifadesini kullandı.