Gül Sunal'dan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti

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2000 yılında vefat eden Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal’ın adı, evinin bitişiğindeki Göztepe Parkı’nda açılacak müzede yaşayacak. Gül Sunal, hazırlıkları devam eden müzeye evinde yıllardır sakladığı eşyaları gönderdi. Kemal Sunal’ın özenle paketlenen eşyaları, evden alınıp müzeye taşındı.

Gül Sunal eşyaların taşınma anında çektiği videoları sosyal medya hesabında yayınlayarak duygularını dile getirdi:

“Kemal, evimizden temelli gidiyor. Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet.”

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Ali Sunal, annesinin paylaşımının altına şu mesajı yazdı:

“Annem; sevenleriyle, büyük ailesiyle buluşmaya gidiyor, böyle düşünelim.”

Gül Sunal’ın 23 yıldır hayalini kurduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sunay Akın’ın çalışmalarıyla hayata geçirilen Kemal Sunal Müzesi, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.