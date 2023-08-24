×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Gül Sunal'dan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Sunal#Gül Sunal#Kemal Sunal Müzesi
Gül Sunaldan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:56

Oyuncu Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, Göztepe Parkı’nda açılacak Kemal Sunal Müzesi’ne yıllardır evinde sakladığı eşyaları gönderdi. Duygusal anlar yaşayan Gül Sunal, “Kemal evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım” dedi.

Haberin Devamı

2000 yılında vefat eden Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal’ın adı, evinin bitişiğindeki Göztepe Parkı’nda açılacak müzede yaşayacak. Gül Sunal, hazırlıkları devam eden müzeye evinde yıllardır sakladığı eşyaları gönderdi. Kemal Sunal’ın özenle paketlenen eşyaları, evden alınıp müzeye taşındı.

Gül Sunaldan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti



ARTIK SEVENLERİNE EMANET

Gül Sunal eşyaların taşınma anında çektiği videoları sosyal medya hesabında yayınlayarak duygularını dile getirdi:

“Kemal, evimizden temelli gidiyor. Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet.”

Haberin Devamı

Gül Sunaldan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti

Ali Sunal, annesinin paylaşımının altına şu mesajı yazdı:

“Annem; sevenleriyle, büyük ailesiyle buluşmaya gidiyor, böyle düşünelim.”

Gül Sunal’ın 23 yıldır hayalini kurduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sunay Akın’ın çalışmalarıyla hayata geçirilen Kemal Sunal Müzesi, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Gül Sunaldan duygusal paylaşım: Kemal evden temelli gitti

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Sunal#Gül Sunal#Kemal Sunal Müzesi

BAKMADAN GEÇME!