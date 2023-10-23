Gül Sunal: Askerlere Kemal ile konuşma yasağı geldi

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Gül Sunal sözlerine “Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep ‘okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı’ diyordum” diyerek başladı.

Düzeni bozmak istemedi



Usta aktörün Ankara’da askerlik yaptığını belirten Gül Sunal o yıllara dair şunları söyledi: “Kemal, çok sevilen bir aktördü. Asker arkadaşları etrafını sarıyorlardı. Kemal de utangaç olduğu için ‘düzeni bozan ben olmayayım’ diye çok dikkat ediyordu. Komutan da askerlere Kemal ile konuşma yasağı getirmiş. Kimseyle konuşmadan 25 günü tamamladı. Yemin töreninden sonra Ankara Bando Mızıka Bölümü’ne geçti. O bölümde arkadaşlarıyla sahne çalışmaları yapıp Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki orduevlerine gidiyorlardı.”

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Kemal Sunal askerliğini Ankara’da yaptı.

‘Davaro’ için 1 ay izin aldı

Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik döneminde “Davaro” filminde rol aldığını da anlattı. Kartal Tibet’in yönetmenliğinde 1981 yılında çekilen film için özel izin alındığını belirten Gül Sunal “Askeriyeden izin alıp Kartal Tibet’le ‘Davaro’ filmini Antalya’da çekti. 1 ay izin verdiler Kemal’e film çekebilmesi için. Biz de Ali ile yanına gittik, çekim sürecinde yanında kaldık. ‘Davaro’ en sevdiğim filmlerindendir” diye konuştu.