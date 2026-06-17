×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Gül Onat'tan duygulandıran açıklama: "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Gül Onat#Tiyatro Ödülleri#Pankreas Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 12:19

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat, katıldığı ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla duygusal anlar yaşattı.

Haberin Devamı

Türk tiyatro ve sinemasının sevilen isimlerinden 72 yaşındaki Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Onat, uzun süredir mücadele ettiği hastalığı hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

Gül Onattan duygulandıran açıklama: Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM

Hastalığının etkileri nedeniyle ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanan usta sanatçı, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Kendisine destek veren sanat camiasına teşekkür eden Onat, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini tek tek saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

Haberin Devamı

Salondaki davetlileri duygulandıran bu sözlerin ardından Gül Onat uzun süre ayakta alkışlandı. Usta sanatçı, ödülünü aldıktan sonra sahneden ayrıldı.

Gözden KaçmasınÇok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadımÇok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gül Onat#Tiyatro Ödülleri#Pankreas Kanseri

BAKMADAN GEÇME!