Gül Onat'tan duygulandıran açıklama: "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum"

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Türk tiyatro ve sinemasının sevilen isimlerinden 72 yaşındaki Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Onat, uzun süredir mücadele ettiği hastalığı hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

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YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUM

Hastalığının etkileri nedeniyle ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanan usta sanatçı, konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Kendisine destek veren sanat camiasına teşekkür eden Onat, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini tek tek saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

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Salondaki davetlileri duygulandıran bu sözlerin ardından Gül Onat uzun süre ayakta alkışlandı. Usta sanatçı, ödülünü aldıktan sonra sahneden ayrıldı.