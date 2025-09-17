Gül Onat hastalık sürecini anlattı: Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım!

Haberin Devamı

KANSER İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri olduğunu açıklayan Onat, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini söyledi. “En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanserine ‘niye ben’ demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, adeta cehennemi yaşadım.” diyen Onat, hem kemoterapi hem de radyoterapi gördüğünü belirtti.

Bir süre rahat bir dönem geçirdiğini ancak hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini ifade eden oyuncu, yeniden büyük bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

MÜCADELEYE MİZAHLA YAKLAŞIYOR

Onat, süreci mizahi bir dille karşıladığını anlattı:

“Bağırsaklarım altı aydır bir torbaya boşalıyor. Çok sıkıntılı bir iş ama ben bağırsağıma ‘Pembiş’, pankreasıma ‘Panki’ adını taktım. Hatta doktorum, ‘Panki’ dediğimi duyunca ‘köpeğiniz mi’ diye sordu.”

Ameliyat öncesinde rahim ve yumurtalıklarının alınacağını öğrendiğinde bile espri yapabildiğini söyleyen sanatçı, “Ben artık yavrulayamayacak mıyım” diyerek bu duruma da gülerek yaklaştığını belirtti.

Usta oyuncu, yaşadığı zor günlere rağmen pozitif düşünmeye zorlamadığını, bunun yerine esprili yaklaşarak süreci daha hafif geçirdiğini söyledi. “73 yaşında, 10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Her zorlukla dalga geçin, çocuk tarafınızı kaybetmeyin.”