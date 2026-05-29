Güçsüzlüğü de kabul ettim

Haberin Devamı

Sıla, Saba Tümer’in programına konuk oldu. Şarkıcı, “Sen hep böyle çok güçlü bir kadın olarak gözüküyorsun. Kırılgan tarafını göstermeyi tercih etmeyen kadın mısın?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bence güçlülüğün en büyük katalizörü güçsüz olduğunu bilmek. Güçsüz olduğunu biliyorsan o zaman güçlü kalabiliyorsun. Tabii ki güçsüz olmama dair dünya kadar hatıram var. Günün belli zamanları herkes kadar da güçsüz oluyorum. Ama hızlı bir şekilde ayağa kalkabiliyorum. Çünkü başka şansım yok. Depresyon dönemlerimde ise hep mizahı seçiyorum. Benim canım sıkkınsa en iyi esprileri yapıyorum.”

Sıla, albümün adı olan “Kafa Yüksek Kalp Kırık” hakkında ise “Kafası yüksek olanın malum kalbi biraz fazladan kırılıyor. Takribi 45 senedir de o haldeyim” dedi.

Haberin Devamı

SAHNE TOTEMİM VAR

Sıla, “Kötü Kötü” şarkısının arkasındaki hikâyeyi şöyle anlattı: “Babamın vefatından sonra yasımı yaşadım, kalemim durdu. ‘Kötü Kötü’ şarkısının tesirinin bu kadar kuvvetli olması da yasımdan kaynaklı. Duygularım bir anda taştı dışarı. Yasımı yaşadım. Hâlâ da yer yer sürdüğünü zannediyorum.”

Şarkıcı, sahne öncesi ritüellerini de açıkladı: “Sahne öncesi kendimi iyi dinlendiriyorum. Öğlen mutlaka bir saat uyurum ya da kitap okuyorum. Dinginleşmeye çalışıyorum. Kulisim ise makaradır. İçimden tekrarladığım şeyler de var. Sahne totemim babamla konuşmaktır. Dua eder, babamla konuşur sahneye çıkarım.”

CİHAN ALBORA’YI YASTIKLA PARALADIM

Sıla, 2014’te ‘Vaziyetler’ klibinde ‘Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba’nın oynaması hakkında şunları söyledi: “Ekibime, ‘Kaslı model istemiyorum, inandırıcılığı yok. Bana oyuncu lazım’ dedim. Ozan son derece beyefendi, hoş bir çocuktu; güzel oldu. Yastıkla paraladım Cihan Albora’yı. Ozan’la ilk kez sette tanıştık. Sonra arkadaş olduk. Çok iyi bir oyuncu.”