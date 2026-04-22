'Güçlü partner istiyorum'

#Hadise#Kerem Bürsin#Ünlü Dostlukları
Güçlü partner istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

Hadise ve Kerem Bürsin birlikte objektif karşısına geçti. İki yakın arkadaş, beraber verdikleri röportajda dostlukları ve aşka dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

AŞK KÜÇÜK ANLARDA

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin, Harper’s Bazaar’ın “Etkinin Yeni Dili” temalı nisan sayısı için bir araya geldi. İki yıldız, “aşk” hakkında konuştu.

Bürsin, aşkın karmaşık ve dürüst bir alan olduğunu belirterek, gerektiğinde birini bırakmanın da sevgi olabileceğini söyledi. Hadise ise yıllar içinde aşk tanımının değiştiğini anlattı:

“Artık aşk benim için büyük laflarda değil; küçük anlarda.” Şarkıcı, güçlü bir kadın olarak yanında aynı güçte bir partner görmek istediğini de dile getirdi.

Güçlü partner istiyorum


BİRBİRİNİ SEVEN İKİ DOST

Hadise ile Kerem Bürsin, röportajlarında aralarındaki ilişkiyi “dostluk” olarak tanımladı. İki ünlü isim, hikâyelerinin zor zamanda atılan basit bir “İyi misin?” mesajıyla başladığını ve beklentisiz, şeffaf bir bağa dönüştüğünü söyledi. Hadise bu bağı şöyle özetledi:

“Bizim aramızda olan şey, birbirini gerçekten seven ve sayan iki dostun ilişkisi.”

Güçlü partner istiyorum

#Hadise#Kerem Bürsin#Ünlü Dostlukları

