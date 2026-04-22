'Güçlü partner istiyorum'

AŞK KÜÇÜK ANLARDA
Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin, Harper’s Bazaar’ın “Etkinin Yeni Dili” temalı nisan sayısı için bir araya geldi. İki yıldız, “aşk” hakkında konuştu.
Bürsin, aşkın karmaşık ve dürüst bir alan olduğunu belirterek, gerektiğinde birini bırakmanın da sevgi olabileceğini söyledi. Hadise ise yıllar içinde aşk tanımının değiştiğini anlattı:
“Artık aşk benim için büyük laflarda değil; küçük anlarda.” Şarkıcı, güçlü bir kadın olarak yanında aynı güçte bir partner görmek istediğini de dile getirdi.
“Bizim aramızda olan şey, birbirini gerçekten seven ve sayan iki dostun ilişkisi.”