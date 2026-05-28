Grammy dâhil en büyük ödülleri hak ediyorum

Haberin Devamı

◊ İyi bayramlar... Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

- Bayramlar benim için sadece takvimde işaretli günler değil; insanın kalbini hatırladığı zamanlar. Sevdiklerimize zaman ayırmak, kırgınlıkları geride bırakmak, aynı sofrada aynı duyguyu paylaşmak çok kıymetli.

◊ Vazgeçilmez bayram rutinleriniz var mı?

- Aile büyüklerini aramak, mümkünse bir araya gelmek. Bir de çocukların yüzündeki o heyecanı görmek. Çünkü onların enerjisi bayramın ruhunu taşıyor.

Haberin Devamı

BU İŞİ SEKTÖRDEKİ MAFYALARA BIRAKMAM

◊ En son “Neresindeyiz Aşkın” şarkınız çıktı, nasıl gelen yorumlar?

- Çok güzel ve samimi dönüşler alıyorum. İnsanların kalplerine dokunan gerçek şarkılara, enerjik olmaya ve mutluluğa ihtiyacı olduğunu görüyorum. Sektörün içindeki mafyalara bırakmayacağım bu işi...

◊ 1998 yılında “Aşk Yarası” albümüyle çıkış yaptınız. 28 yıl geçmiş, dile kolay... Geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?

- Şükür duygusu ağır basıyor. Elbette her yolculukta inişler çıkışlar oluyor ama bugün dönüp baktığımda, kendi çizgimi koruyabilmiş olmanın huzurunu hissediyorum.

◊ 1998’deki Burcu’yla konuşabilseniz, ona ne gibi nasihatler verirdiniz?

- İniş çıkış ve dönüm noktaları arasında kendini seç derdim. Acele etme, hayatın en güzel cevapları zamanın, maratonun içinde saklı ve sen zaten yolda bulacaksın cevapları, sakin ve sabırlı ilerle derdim. Kendine karşı daha şefkatli ol derdim. Sanat yapmak çok emek gerektiriyor. Meşakkatli yolları aşarken de içindeki gücü keşfediyorsun. Bir sanatçı ve bir efsane olmak sana lütfedilen bir şeyse eğer, o bu hayattaki hediyense, zaman içerisinde anlıyorsun zaten. İçinden bir his geliyor, o zorluklar karşısında ilerlemek için çaba gösteriyorsun.

HENÜZ HAK ETTİĞİM YERDE DEĞİLİM

◊ Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz?

Haberin Devamı

- Ben Grammy almayı düşünüyorum. Dünyadaki en büyük ödülleri hak ettiğime inanıyorum, bu yoldaki emeğim ve adanışımla. Henüz hak ettiğim yerde değilim. Ruhum biliyor. Bir gün dünya turnesine çıktığımda, ülkemi başarıyla temsil ettiğimde, o zaman ödülleri de aldım demektir. Sanatım için savaşıyorum.

◊ Sosyal medyayla aranız nasıl? Eleştirilere kafayı takar mısınız?

- İletişim açısından güzel bir alan. Elbette eleştiriler de oluyor. Yapıcı olanı dikkate alırım ama hayatımı yorumlar üzerinden şekillendirmem. Sanatsal olarak mükemmeliyetçi olduğumun farkındayım. Başak burcuyum çünkü. Kariyerimde her şeyi en üst düzeyde yapmaya çalıştım. Artık ustalık seviyesine geldiğimi düşünüyorum.

Haberin Devamı

◊ Müzikte “arabeskin babası”, “popun kraliçesi” gibi unvanlar vardır ya; siz kendiniz için bir unvan seçecek olsanız, ne derdiniz?

- Beni Allah seçmiş, yaratmış ‘Güneş’le. Güneş yaşam kaynağıdır, ötesi yok. “Güneşimiz” denmesi yeter. Güneş’e çok yaklaşan yanar, çok uzaklaşan üşür ama mesafesini ayarlayan da çok faydasını görür.

BENİ GÖRDÜKLERİNDE SAYGIDAN ÖNLERİNİ İLİKLİYORLAR

◊ Müzikte esas mesele kalıcı olmak mı?

- Evet, mesele kalıcılık. Ünlü olmak da işin bir parçası. Ben ilk çıktığımda çok küçüktüm. Kendimi anlatmakta zorlanıyordum. Beni kapak yapmak istiyorlardı ama ben o pozları asla vermeyeceğim için rica ediyordum “Beni aramayın” diye. Şimdi beni gördüklerinde saygıdan önlerini ilikliyorlar. Bedenimle, dış görünüşümle bir şey yapmaya çalışmadığımı anladılar. Benim öncelikli işim müzik.

Haberin Devamı

◊ Sahte aşklar, göstermelik planlı ilişkiler... Şöhrete uzanan yolda bunlar da kullanılır bazen...

- Sahte aşk teklifleri de geldi tabii. Ama günümüzde hiçbir şey gizli kalmıyor. Her şey gün ışığına çıkıyor. O yüzden şeffaflığa çok inanıyorum. Mevlânâ’nın dediği gibi; “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.” Ben de şeffaf biriyim.

SANATLA VE KENDİMLE AŞK İÇİNDEYİM

◊ Aşk şarkıları okuyan Burcu Güneş’in aşka bakışı nedir? Aşk var mı hayatınızda?

- Aşk çok güçlü bir duygu. Hayatı dönüştüren, öğreten, büyüten bir tarafı var. Bazen mutlu eder, bazen de insanı kendisiyle yüzleştirir. Ama her duygu insana bir şey katar. Ben ne kadar saf ve temiz halimi gösterebilirsem, o kişi de en saf haliyle karşımda olmalı. Beni o kadar derinden sevmeli. İçimde uçsuz bucaksız bir okyanus var, onu da tanımalı. O “güçlü kadın” aurama âşık olmuş olabilir ama içimde küçücük bir kız çocuğu var, onu keşfetmeli. Aşk doğru zamandaysa çok güzel yaşanıyor. Ben şu an sanatla ve kendimle aşk içindeyim. Çok güzel planlarım var.

Haberin Devamı

BURCU GÜNEŞ’LE KISA KISA...

◊ Hayatta nelerden vazgeçtiniz?

- Huzurumu bozan şeylerden uzaklaşmayı öğrendim.

◊ Olmazsa olmazlarınız neler?

- Sağlık, sevgi ve iç huzuru.

◊ Burcu Güneş’i en çok ne üzer?

Haksızlık.

◊ Peki en çok ne mutlu eder?

- Samimiyet ve sevgi.

◊ Hiç dolandırıldınız mı?

- Hayat herkese bazı dersler veriyor diyelim. İnsan bazen fazla güvendiği yerlerden de tecrübe kazanabiliyor.

◊ Yaz insanı mısınız, kış insanı mı?

- Ben galiba yaz insanıyım. Güneş enerjisini seviyorum.

◊ Batıl inançlarınız var mı?

- Batıl inançlardan çok iyi niyetin ve güzel düşüncenin gücüne inanıyorum.

TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYORUM

◊ Röportajımız vasıtasıyla sevenlerinizle paylaşmak istediğiniz bir projeniz var mı?

- Önümde yeni bir yaratım evresi açılıyor. Sesimi, markamı daha bağımsız bir zeminde duyurma, üretim gücümü yeniden yapılandırma ve enerjimi gerçekten destekleyen ekiplerle ilerleme potansiyeline ulaşabilmek için uzun süre bekledim. Üretim hızımı koruduğumda ve alanı açık tuttuğumda, hem iş birliklerinin sağlıklı bir forma evrilmesi hem de kariyerimde yeni kapıların açılması mümkün hale gelmeye başladı.

İç sesim beni kendi sahne ışığımı yenileyerek ve kalpten kararlarla yöneten bir merkez hâline gelmeye çağırıyor. Hem yaşam tarzım hem de mesleki yönelimlerimde daha özgür, daha hızlı karar alan ve doğrusunu daha net savunan bir çizgiye geçiş yaptığımı düşünüyorum.

İlk kez burada söylemiş olacağım; uzun yıllar sonra Türkiye turnesine çıkıyorum. Bu benim için sadece bir konser serisi değil, sevenlerimle kurduğum o özel bağın bir gönül birliği buluşması olacak. Yakında memleketim İzmir’le başlayıp güzel ülkemin pek çok şehrinde sevenlerimle buluşacağım.

CEVABIMI ŞARKILARDA VERECEĞİM

◊ Sanat dünyasındaki dostlukları nasıl buluyorsunuz?

- Samimi dostluklar da var, yüzeysel ilişkiler de. Eğer gerçek bir sanatçıdan bahsediyorsak, her biri zaten kendini yalnız hissediyor...

◊ Siz bu yolculukta daha çok dost mu, düşman mı biriktirmişsiniz?

- Hiç bilmiyorum. Duygular anlık değişiyor artık. Bugün bana sataşan, yarın barış çubuğu uzatıyor. Ama ben geri adım atmam.

◊ Geçtiğimiz haftalarda bir meslektaşınızla ilgili açıklamanız çok konuşuldu ve müzik dünyasından ünlü isimlerle karşı karşıya geldiniz. Neler söylemek istersiniz o konu hakkında?

- Ben sanat yolculuğumla ilgili bir ayrım yapmaya ve sınır çizmeye çalışmıştım. Hatta daha sonra açıklamasını da yaptım. O sorulduğu için onunla ilgili cevap verdim. Ama birçok kişi bana sorulan sorunun farkında bile değildi. Yanlış anlayanlara tek tek cevap veremezsin. Sen kendini biliyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Genele bakıyorsun anlamış, önemli olan o...

◊ Konu mahkemeye de taşındı, tazminat davası açtınız. Gelinen noktadan hiç pişmanlık duydunuz mu? Aranızda bir uzlaşma olabilir mi?

- Yargıya bağlanan bir konu hakkında konuşmaya gerek yok. Bundan sonra yapacağımız şarkılarda vereceğimiz cevaplarımız vardır. Şu anda çok ters köşe tarzlar hazırlıyorum. Çoğu benim okuyabileceğim şeyler. Hatta bu ülkede ikinci bir isim sayamam. Onları ben okuyabilirim sadece. Projelerimin ucu en sonunda yurtdışına varıyor. 1 sene içinde görmeye başlayacaksınız. YouTube için de ayrı planlarım var.