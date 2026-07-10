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Gözlerden uzak

Güncelleme Tarihi:

#Merve Özbey#Kenan Koçak#Marmaris
Gözlerden uzak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 08:13

Merve Özbey eşi Kenan Koçak, çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte gözlerden uzak bir tatili tercih etti.

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Ünlü şarkıcı ailesiyle Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Selimiye Köyü’nde tatil yaptı.

Huzurlu ve keyfili geçen tatilin ardından aile, bindikleri botla bölgeden ayrılırken objektiflere takıldı.

Gözlerden uzak

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#Merve Özbey#Kenan Koçak#Marmaris

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