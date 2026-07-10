Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 08:13
Merve Özbey eşi Kenan Koçak, çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte gözlerden uzak bir tatili tercih etti.
Ünlü şarkıcı ailesiyle Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Selimiye Köyü’nde tatil yaptı.
Huzurlu ve keyfili geçen tatilin ardından aile, bindikleri botla bölgeden ayrılırken objektiflere takıldı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinEn güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin