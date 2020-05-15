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Hayat
Haber Giriş: 15.05.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz hakkında detaylar

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Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz hakkında detaylar
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Menajer olarak kariyerini sürdüren Gözde Yılmaz, Onur Saylak ile devam eden ilişkisi dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Medya sektöründe uzun yıllar boy gösteren Gözde yılmaz, bir süredir ilişkisi ile ön planda yer alıyor. Peki, Gözde Yılmaz kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Gözde Yılmaz, özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2008 yılında ID'ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor.

 

Onur Saylak ile ilişki yaşayan Gözde Yılmaz, 2017 yılından bu yana ilişkilerini sürdürüyor. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.

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