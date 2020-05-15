Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz hakkında detaylar

Gözde Yılmaz, özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2008 yılında ID'ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor.

Onur Saylak ile ilişki yaşayan Gözde Yılmaz, 2017 yılından bu yana ilişkilerini sürdürüyor. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.