Gözde Seda Altuner kimdir nereli kaç yaşında? Gözde Seda Altuner filmleri ve dizileri
Gözde Seda Altuner, son günlerde yer aldığı projeler dolayısıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Son dönemde Sadakatsiz isimli proje ile ses getiren Gözde Seda Altuner, bu dizide Gönül Güçlü isimli karaktere hayat veriyor. Peki, Gözde Seda Altuner kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Gözde Seda Altuner filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler
Gözde Seda Altuner 1982 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.
Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;
2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi
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