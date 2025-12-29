Gösteri maçında karşılaştılar

Haberin Devamı

İki ünlü isim önceki gün Bostancı’daki Clubsporium’da karşılaştı. Özge Özberk’le tenis oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hülya Avşar, “Özge’nin tenis oynadığını öğrenince çok sevindim” diye konuştu.

Sanatçı, yeni yıl dilekleri sorulunca “Herkesin üzüntüsüyle üzülüp, sevinçleriyle sevinerek güzel bir sene geçirdik. Daha iyi bir yıl olsun” dedi.

Avşar, 10 milyon liralık aracıyla yaptığı trafik kazası hakkında ise konuşmak istemedi: “Araba olayını geçelim şimdi, sadece tenis konuşalım.” Özge Özberk de yeni yılla ilgili sorulara kısa bir yanıt verdi: “Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için.”