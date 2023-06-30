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Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi!

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#Yaşar Alptekin#Nadire Tunca#Nilgün Altınyayla
Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 13:53

Bir dönemin yıldız ismi oyuncu-model Yaşar Alptekin, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 61 yaşındaki Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve aradığı huzuru bulmuştu.

Geçmişi bir kenara bırakan usta oyuncu mütevazı bir hayat yaşamayı seçmişti.

Kızının annesi Nilgün Altınyayla ile iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da bulmuştu.

Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi

BİR SENE TESTTEN GEÇTİ!

Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." olarak anlatmıştı.

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"Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" diyen Alptekin, bugün Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi
Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören karelere çok sayıda 'tebrik' mesajları yazıldı.

Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi

 

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#Yaşar Alptekin#Nadire Tunca#Nilgün Altınyayla

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