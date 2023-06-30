Görücü usulü tanışmıştı... Yaşar Alptekin evlendi!

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 61 yaşındaki Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve aradığı huzuru bulmuştu.

Geçmişi bir kenara bırakan usta oyuncu mütevazı bir hayat yaşamayı seçmişti.

Kızının annesi Nilgün Altınyayla ile iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Yaşar Alptekin son olarak aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da bulmuştu.

BİR SENE TESTTEN GEÇTİ!

Bir sene boyunca müstakbel eşini testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, sevgilisini "Tesettürlü, öyle denk geldi... Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen…." olarak anlatmıştı.

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"Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" diyen Alptekin, bugün Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören karelere çok sayıda 'tebrik' mesajları yazıldı.