‘Görücü usulü evlendi, ablası evlendirdi’ Yıllar sonra yaşananları anlattı!

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Eşi Beyza Dankal’la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster’ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şöyle dedi:

“Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor.”

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İlişkileriyle ilgili çıkan iddialara da tepki gösteren Solmaz, “Öyle bir yazıldı ki mevzu, dediler ki; ‘Görücü usulü evlendi. Ablası evlendirdi’. ‘Daha önce de beraberdi bunlar’ diyenler de oldu. O süreç kolay olmadı yani. Ama biz o karmaşanın içinden beraber gerçekten güçlü bir şekilde çıktık. Hiç kimseye pabuç bırakmadık” diye konuştu.

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DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.