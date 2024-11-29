'Görevim Pınar'ı mutlu etmek'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 10:03
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film’, ‘en iyi kadın oyuncu’ (Nur Sürer) ve ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ (Osman Sonant), 12. Boğaziçi Film Festivali ve 4. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali’nde de ‘en iyi film’ ödüllerini kazanan “Mukadderat”, bugün vizyona giriyor.
Erdi Işık’ın yazdığı, Nadim Güç’ün yönettiği, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş’ın rol aldığı filmin ilk seyircili gösterimi önceki gün yapıldı.
Sinemaseverlerden yoğun ilgi gören etkinliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu ekibi, “Güzel bir film
çektik. Seyircinin şaşıracağı bir iş. İyi ki bu filme gittik hissiyatı yaşatacak bir yapım” dedi.Alp Navruzİştahım açıldı
Bebek bekleyen Pınar Deniz
-Kaan Yıldırım
çifti gösterime birlikte katıldı. Kaan Yıldırım, eşinin hamilelik süreci için “Bu işlerde en çok emeği kadınlar veriyor. Benim görevim de onu mutlu etmek” dedi. Göbeği belirginleşen Pınar Deniz de “Bu süreçte gerçekten iştahım açıldı. Henüz aşerme durumları yok ama güzel besleniyorum” diyerek güldü.
Evimi keşfettiler taşındım
Etkinliğe Kaan Urgancıoğlu da katıldı. En son “Yargı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, “2024 benim için güzel bir yıl oldu. Oğlumu kucağıma aldım. Bazıları evimi keşfetmiş, o yüzden taşınma kararı da aldım. Taşınma işleri yorucu geçti” diye konuştu.