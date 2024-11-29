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'Görevim Pınar'ı mutlu etmek'

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Mukadderat
Görevim Pınarı mutlu etmek
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 10:03

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film’, ‘en iyi kadın oyuncu’ (Nur Sürer) ve ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ (Osman Sonant), 12. Boğaziçi Film Festivali ve 4. Uluslararası İzmir Film ve Müzik Festivali’nde de ‘en iyi film’ ödüllerini kazanan “Mukadderat”, bugün vizyona giriyor.

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Erdi Işık’ın yazdığı, Nadim Güç’ün yönettiği, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş’ın rol aldığı filmin ilk seyircili gösterimi önceki gün yapıldı.

Görevim Pınarı mutlu etmek


Sinemaseverlerden yoğun ilgi gören etkinliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu ekibi, “Güzel bir film çektik. Seyircinin şaşıracağı bir iş. İyi ki bu filme gittik hissiyatı yaşatacak bir yapım” dedi.

Görevim Pınarı mutlu etmek

Alp Navruz

İştahım açıldı

Bebek bekleyen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti gösterime birlikte katıldı. Kaan Yıldırım, eşinin hamilelik süreci için “Bu işlerde en çok emeği kadınlar veriyor. Benim görevim de onu mutlu etmek” dedi. Göbeği belirginleşen Pınar Deniz de “Bu süreçte gerçekten iştahım açıldı. Henüz aşerme durumları yok ama güzel besleniyorum” diyerek güldü.

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Görevim Pınarı mutlu etmek

Evimi keşfettiler taşındım

Etkinliğe Kaan Urgancıoğlu da katıldı. En son “Yargı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, “2024 benim için güzel bir yıl oldu. Oğlumu kucağıma aldım. Bazıları evimi keşfetmiş, o yüzden taşınma kararı da aldım. Taşınma işleri yorucu geçti” diye konuştu.

Görevim Pınarı mutlu etmek

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Mukadderat

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