'Görevim Pınar'ı mutlu etmek'

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Erdi Işık’ın yazdığı, Nadim Güç’ün yönettiği, Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş’ın rol aldığı filmin ilk seyircili gösterimi önceki gün yapıldı.

Sinemaseverlerden yoğun ilgi gören etkinliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu ekibi, “Güzel bir film çektik. Seyircinin şaşıracağı bir iş. İyi ki bu filme gittik hissiyatı yaşatacak bir yapım” dedi.

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Bebek bekleyen Pınar Deniz Kaan Yıldırım çifti gösterime birlikte katıldı. Kaan Yıldırım, eşinin hamilelik süreci için “Bu işlerde en çok emeği kadınlar veriyor. Benim görevim de onu mutlu etmek” dedi. Göbeği belirginleşen Pınar Deniz de “Bu süreçte gerçekten iştahım açıldı. Henüz aşerme durumları yok ama güzel besleniyorum” diyerek güldü.

Evimi keşfettiler taşındım



Etkinliğe Kaan Urgancıoğlu da katıldı. En son “Yargı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, “2024 benim için güzel bir yıl oldu. Oğlumu kucağıma aldım. Bazıları evimi keşfetmiş, o yüzden taşınma kararı da aldım. Taşınma işleri yorucu geçti” diye konuştu.