Gönüllü adımlar, Help Steps ile Gıda Kurtarma Derneği’ne Bağışlanıyor

Nestlé Cares Çalışan Gönüllülük Kulübü öncülüğünde Dünya Günü’nde başlatılan yeni kampanya ile Nestlé, önceki kampanyada ulaşılan 160 milyon adım sayısını arttırmayı hedefliyor. Hayata geçirilen yeni proje kapsamında atılacak gönüllü adımlar, gıda atığını önleyen ve fazla gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Gıda Kurtarma Derneği’nin faaliyetlerine destek olacak. Şirket dışından gönüllülerin de katılabileceği kampanya, 22 Nisan’da başlayacak ve üç ay boyunca devam edecek. Gıda Kurtarma Derneği ilk kez Nestlé Türkiye’nin destekleriyle hayata geçen proje ile Help Steps uygulamasında yer alacak.

22 Nisan Dünya Günü gibi anlamlı günleri, dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlatması bakımından çok değerli bulduğunu ifade eden Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “Nestlé Türkiye çalışanlarının yanı sıra tüm kullanıcıların da destek verebileceği kampanyada biriken adımlar, halihazırda iş birliği halinde olduğumuz sosyal teknoloji girişimi Fazla Gıda’nın, kardeş kuruluşu olan Gıda Kurtarma Derneği’nin çalışmalarında destek olmak üzere kullanılacak. Uygulamayı destekleyen ilk marka iş birliğine imza atan kurum olarak, bu yaklaşımımızın tüm sektörümüze yol gösterici olacağını düşünüyorum.” dedi.

Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğine ve gıda atığının gezegenimizdeki karbon salımının %8’ini oluşturduğuna dikkat çeken Gıda Kurtarma Derneği Başkanı Berat İnci, “Gıda israfını önleme mücadelemiz, gezegenimizin sağlığı ve geleceği içindir. Gıda Kurtarma Derneği olarak amacımız gıda israfını önleyerek, kürede tüm canlılar için sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak, iklim eylemine ve açlıkla mücadeleye katkı sağlamaktadır. Dünyamızı geri alma yolculuğumuza Help Steps’in tanıklığı da bizim için heyecan verici olacak. Gezegenimizin geleceği için başlattığımız bu yolculukta adımlarıyla bize destek olacak herkese gönül dolusu teşekkür ediyor ve Dünya Günü’müzü kutluyorum” dedi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?