Gönül Yazar Rüzgar Mağden ayrıldı mı? Rüzgar Mağden kimdir?

Gönül Yazar, Rüzgar Mağden ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden ? Sinan Çetin’e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım."

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemişti:

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"