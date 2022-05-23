Gönül Akkor zor durumda!

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Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, son albüm çalışmasını Sezen Aksu’nun ısrarı ile 1994 yılında yapan ve 28 senedir sanat camiasından uzak olan efsane assolist Gönül Akkor için dua istedi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Akay, “Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum” ifadelerini kullanarak Gönül Akkor’un son fotoğraflarından birini paylaştı.

Gazetecilerin ulaştığı Akay, sanatçının sağlık durumu hakkında net bilgi vermezken, “Allah herkese sıralı ölüm versin. Sadece dua edelim. Bu paylaştığım fotoğraf son hali değil. O da bende var ama paylaşmayı düşünmüyorum” demekle yetindi.

80 yaşındaki Gönül Akkor, arka arkaya yaptığı plaklarla bir döneme damgasını vurmuş ve sahnelerin en çok aranan assolistlerinden biri olmuştu.

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Yukarıdaki haliyle hayranlarının belleğinde olan Gönül Akkor’un son hali üzüntü yarattı.