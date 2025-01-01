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Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış

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#Gönül Akkor#Cenaze#Sanatçı
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 16:06

TÜRK Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akkor’un Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor 82 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve Türk sanat müziğine önemli katkıları olan Gönül Akkor’un cenazesine ablası Kamuran Akkor, meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Akkor’un cenazesi Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış


‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

Kamuran Akkor, “Çok üzgünüm, fazla konuşamıyorum. Çok kötü durumdayım. Gani gani rahmet etsin, söyleyecek bir şey bulamıyorum çok üzgünüm" dedi.‘

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış


BÖYLE KALBİ VE YÜREĞİ GÜZEL İNSAN BİR DAHA GELMEZ’

Sanatçı Selami Şahin, “Ziyaret edemedim çok üzgünüm. Hepimiz bir hayat kavgası... Ben de bu yaştan sonra bir yerlere çok git gel yapamıyorum. Bir laf var benim yazdığım ‘Evliyalar peygamberi, tattılar hep son seferi. Lokman hekim gelse geri toprak alır çaresi yok’ her şey boş. Üzülsen de ağlasan da, yıllar akıp gidiyor işte. Bakıyorsun ecel geldi mi alıp, gidiyor. İnsan olarak Gönül Akkor benim beraber çalıştığım ve eserimi okuyan böyle güzel bir insan, kalbi ve yüreği ile bir daha gelmez" ifadelerini kullandı.

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Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış

Gönül Akkor’un cenazesi gözyaşları içinde omuzlarda taşındıktan sonra alkışlarla uğurlandı. 

Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı... Ablaya son bakış

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#Gönül Akkor#Cenaze#Sanatçı

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