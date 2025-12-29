Gonca Vuslateri: Asker olmak istiyordum

×
Güncelleme Tarihi:

#Gonca Vuslateri#Kelebek Etkisi Konuşmaları#UCİM
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 10:58

Gonca Vuslateri, konuşmacı olarak katıldığı ‘Kelebek Etkisi Konuşmaları’ etkinliğinde çocukluk hayalini anlattı: “Ben asker çocuğuyum ve hep asker olmak istedim. Ama kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu.”

Toplumsal farkındalık yaratmayı ve ilham veren hikâyeleri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Kelebek Etkisi Konuşmaları etkinliğinin yeni konuğu Gonca Vuslateri oldu. Oyuncu, geliri Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne (UCİM) bağışlanan etkinlikte çocukluğundan sanat yolculuğuna uzanan hayat hikâyesini anlattı.

BABAM VE DEDEM ASKERDİ

Vuslateri, çocukluğuna dair şu ifadeleri kullandı: “Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum. Annem ev hanımıydı. Çok okuyan bir karı-kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyutu oldukça yüksekti. Bu bir organizasyon meselesi. Mutluluğu, sevmeyi, problemleri organize ederek büyümüş biriyim. Benim serüvene dalış hikâyem biraz böyle oldu. Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Ailem, akmak istediğim yönle kavga eden bir aile değildi. 8-9 yaşlarındayken Bursa’da tiyatroya başladım. Aslında ben hep asker olmak istedim. Babam ve dedem askerdi. Ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı.”

SANAT BENİM YANGIN MERDİVENİM

Gonca Vuslateri, sanatın hayatındaki yerini anlatırken duygusal anlar yaşadı: “Benim için sanat bir yangın merdiveniydi. Yanarak içinden geçtiğim bir yol oldu ama bana her zaman umut veren bir şeyden çok gerçeği taşıyan bir alan sundu. Ben her zaman umudu anlatan bir kadın değilim. Hayatta beni en çok tedavi eden şey gerçeğin kendisi oldu. Gerçekten bir adım saptığımda yönümü kaybediyorum.”

Gerçeği kabullenmenin önemine vurgu yapan Vuslateri, sözlerini şöyle tamamladı: “Ne umudu savunmak için kendimi travmatize ederim ne de mutluluk oyunu oynarım. Bundan başka bir umut düşünemiyorum. Gerçeği bilmek ve kabul etmek benim için en büyük umut.”

 

