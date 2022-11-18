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Gonca Derin: Uğur Akkuş ya Ebru'yu ya da beni öldürecek

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#Gonca Derin#Uğur Akkuş#Ebru Şallı
Gonca Derin: Uğur Akkuş ya Ebruyu ya da beni öldürecek
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 08:11

Gonca Derin, Ebru Şallı ile evli eski eşi Uğur Akkuş’un çocuklarını darbedip kaçırdığını iddia etti. Akkuş hakkında yakalama kararı çıkartan Derin, “Ya Ebru’yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni... Zamanında benim her yerimi kırdı” dedi.

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ESKİ eşi Gonca Derin’e şiddet uygulayan iş insanı Uğur Akkuş’un geçen aylarda eşi Ebru Şallı’yı da araç içerisinde darbettiği iddia edilmişti. Şallı, yaşanan olayın ardından açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Bu kez Akkuş’un kızı Aden Su ve oğlu Emir Alp’e şiddet uygulayarak, annesinden uzaklaştırdığı öne sürüldü. Bu olayların ardından polis olay yerine gelerek rezidanstaki dairelerde Uğur Akkuş ile çocuklarını aradı ancak bulamadı.

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Gonca Derin’in Akkuş’un şiddetine maruz kalan yeğeni Ceylin, olayı şöyle anlattı:

“Aden, babasıyla görüşmek istemiyordu. Annesi ‘O senin baban, görüşmen gerekir. Hatta Ceylin de yanında olsun’ dedi. Biz de Aden ile babasıyla görüşmeye geldik. Babasının doğum günüydü. Babası hiçbir şey demeden Aden Su’yu kollarından sıkarak, zorla arabaya götürdü. Aden Su, ‘Baba bırak beni, gelmek istemiyorum’ dedi. Beni de yere itip sürükledi. Hemen polisi aradım.”

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YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin daha önce kendinin de şiddet gördüğünü iddia etti:

“Şu an çok kötü durumdayız. Çocuklarım nerede bilmiyorum. Uğur aslında bir hükümlü. Cezaevinden izinli çıktı. Çocuğumu alma hakkı yoktu. Fakat kızımı ben yeğenimle buraya getirip teslim ettim. Kızım beni aradı. Korkudan tuvaletini altına yapmış. ‘Anne beni kurtar’ dedi. Kızımı ve oğlumu gören olursa polisi arasın. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak. Bu adam ruh hastası. Bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru’yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni. Kızımı ve oğlumu bana ver Uğur. Zamanında benim de her yerim kırıldı.”

Gonca Derin, karakola giderek eski eşi Uğur Akkuş’tan şikâyetçi oldu ve yakalama kararı çıkarttı. Derin’in yeğeni Ceylin’in ise çıkan arbedede kolunun çatladığı öne sürüldü.

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UĞUR AKKUŞ’TAN İDDİALARA YANIT

 Uğur Akkuş, iddiları kabul etmedi: “Hakkımda yine asılsız iftiralar atılmış. Sorumlu olduğum çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama asılsız iftiralara artık inanmayın, lütfen.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gonca Derin#Uğur Akkuş#Ebru Şallı

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