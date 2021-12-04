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Gökyüzünden sofralara

#Pınar Altuğ Atacan#Ebru Akel#Yelda Güral
Gökyüzünden sofralara
Deniz BOY

Kütahya Porselen ve Hande Kazanova işbirliğiyle, tasarlanan Cosmic Love koleksiyonu, Pera Palace Hotel’de gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. 2022 yılı burçlarının da konuşulduğu lansmana sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

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Kütahya Porselen, Hande Kazanova işbirliğiyle bir koleksiyona imza attı. Lansmanda gezegenlerin hayatımız üzerindeki etkilerini, 2022’de burçları nelerin beklediğini, Ay döngüsünün günlük hayatımıza yansımalarını anlatan Hande Kazanova, “İnsanın hayallerine odaklanması çok önemli. Her gün 5 dakika kendi istediklerimize, hedeflerimize odaklanırsak gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok” dedi.

Gökyüzünden sofralara

Demet Sabancı Çetindoğan, Revna Demirören, Pınar Altuğ Atacan, Ebru Akel, Ayşe Tolga, Akasya Asıltürkmen gibi birçok ünlü ismin de katıldığı lansman Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşti. Sürmeli, “Biz bu koleksiyonla gökyüzünde yaşanan enerjiyi evlere taşımak istedik” diye konuştu.

Gökyüzünden sofralara

Revna Demirören

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Gökyüzünden sofralara

Sema Güral Sürmeli - Onur Sürmeli

Gökyüzünden sofralara

Yelda Güral

 

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#Pınar Altuğ Atacan#Ebru Akel#Yelda Güral

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