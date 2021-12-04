Gökyüzünden sofralara

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Kütahya Porselen, Hande Kazanova işbirliğiyle bir koleksiyona imza attı. Lansmanda gezegenlerin hayatımız üzerindeki etkilerini, 2022’de burçları nelerin beklediğini, Ay döngüsünün günlük hayatımıza yansımalarını anlatan Hande Kazanova, “İnsanın hayallerine odaklanması çok önemli. Her gün 5 dakika kendi istediklerimize, hedeflerimize odaklanırsak gerçekleşmeyecek hiçbir şey yok” dedi.

Demet Sabancı Çetindoğan, Revna Demirören, Pınar Altuğ Atacan, Ebru Akel, Ayşe Tolga, Akasya Asıltürkmen gibi birçok ünlü ismin de katıldığı lansman Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşti. Sürmeli, “Biz bu koleksiyonla gökyüzünde yaşanan enerjiyi evlere taşımak istedik” diye konuştu.

Revna Demirören

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Sema Güral Sürmeli - Onur Sürmeli

Yelda Güral