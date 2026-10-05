Göksel Arsoy'a dostları ve sevenlerinden veda...

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Türkan Şoray: “Sinema kariyerimde yeri ayrıdır”

Türkan Şoray, Göksel Arsoy’la ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgili Göksel Arsoy’un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum.

Onunla çevirdiğimiz ‘Aşk Rüzgârları’ filminde, seyirci ismimi bilmediği için ‘Kara kız, kara kız’ demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerimde Göksel Arsoy’un yeri ayrıdır. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk sineması tarihinde her zaman yaşayacak.”

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Hülya Koçyiğit: “Seni hep güzel gülüşünle hatırlayacağım”

Hülya Koçyiğit ise Arsoy’u şu sözlerle andı:

“Sinemamızın ‘Altın Çocuğu’, zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam’ın en kıymetli isimlerinden sevgili Göksel Arsoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Yıllar boyunca aynı sinema dünyasının içinde nice güzel anıyı, dostluğu ve heyecanı paylaştık. Seni daima sevgiyle, güzel hatıralarla anacağım.

Kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Göksel… Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım.”

Lale Belkıs: “Unutulmaz izler bıraktı”





Lale Belkıs da Göksel Arsoy’un vefatı sonrası yaptığı paylaşımda, “Yeşilçam’ın zarif Altın Çocuğu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu, meslek ahlakı ve beyefendiliğiyle sinemamıza büyük değer kattı; geride unutulmaz izler bıraktı. Türk sinemasının başı sağ olsun, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Taylan Kümeli: “İyi ki Göksel babamız oldunuz”

Arsoy’un gelini Taylan Kümeli ise duygusal paylaşımında, “Bazı insanlar hayatımızda nezaketleriyle derin bir iz bırakır. Sevgili kayınpederim Göksel Arsoy’u kaybetmenin hüznünü yaşıyorum” dedi.

Kümeli, Arsoy’un beyefendiliği, nezaketi ve dürüstlüğüyle kendilerinde özel bir yer edindiğini belirterek, “İyi ki hayatımıza dokundunuz, iyi ki Göksel babamız oldunuz. Nur içinde yatın… Sizi sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız” sözleriyle veda etti.

Bedia Akartürk: “Mekânı cennet olsun”

Bedia Akartürk de usta oyuncunun ardından, “Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuk’ lakaplı oyuncusu, kıymetli sanatçı Göksel Arsoy’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.