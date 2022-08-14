Gökhan Türkmen'den tepkilere cevap: Ben sadece eleştirdim

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Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcıya, Aleyna Tilki’yi sahnesine çıkardığı için eleştirdiği Selda Bağcan’ın kendisine verdiği “Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?” cevabı soruldu.

Türkmen, “Selda Bağcan’ın açıklamalarını görmedim. Ben onun öyle bir tepki verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu zamana kadarki Selda Bağcan algısına çok ters bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çok yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ben sadece eleştirimi yaptım” dedi.