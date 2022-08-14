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Gökhan Türkmen'den tepkilere cevap: Ben sadece eleştirdim

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#Gökhan Türkmen#Aleyna Tilki#Selda Bağcan
Gökhan Türkmenden tepkilere cevap: Ben sadece eleştirdim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:53

Gökhan Türkmen, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahneye çıktı.

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Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcıya, Aleyna Tilki’yi sahnesine çıkardığı için eleştirdiği Selda Bağcan’ın kendisine verdiği “Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?” cevabı soruldu.

Gökhan Türkmenden tepkilere cevap: Ben sadece eleştirdim

Türkmen, “Selda Bağcan’ın açıklamalarını görmedim. Ben onun öyle bir tepki verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu zamana kadarki Selda Bağcan algısına çok ters bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çok yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ben sadece eleştirimi yaptım” dedi.

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Aleyna Tilki ile Selda Bağcandan düet: Bacaklarım titriyor
#ALEYNA TİLKİ#SELDA BAĞCAN
Aleyna Tilki ile Selda Bağcan'dan düet: Bacaklarım titriyorHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Gökhan Türkmen#Aleyna Tilki#Selda Bağcan

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