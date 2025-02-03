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Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e emek hırsızı suçlaması

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#Gökhan Türkmen#Mert Demir#Berfu Yenenler
Gökhan Türkmenden Mert Demire emek hırsızı suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:58

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler’in YouTube programında Mert Demir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Türkmen, “Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Başarılı buluyorum ama emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işimizle ilgili değil. Bu tür şeylere karşıyım” diye konuştu.

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Türk pop müziğinin ünlü ismi Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı programda Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Mert Demir hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Yenenler’in iki seçenekli sorularını yanıtlayan Türkmen “Oğuzhan Koç mu Mert Demir mi” sorusuna “Oğuzhan” yanıtını verdi. Türkmen ardından meslektaşı Mert Demir’i kızdıracak açıklamada bulundu:

Gökhan Türkmenden Mert Demire emek hırsızı suçlaması

“Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Bunların farkında olmadığım zaman onu severdim. Onları gördükten sonra biraz ilgim azaldı. Sadece bizim işimizle ilgili de değil. Ben genel olarak emek hırsızlığına kızan biriyim.”

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Türkmen hayatı boyunca kimseyle yarışmadığını da dile getirdi: “Hayatım boyunca kimseyle yarışmadım. Azimliyim, tutkuluyum işime karşı ama hiç hırslı olmadım. Hırs başkasıyla yarışmak, tutku ve azim kendinle yarışmaktır bence.”

Gökhan Türkmenden Mert Demire emek hırsızı suçlaması

KİMSEYİ ALDATMADIM

Özel hayatı hakkında soruları da yanıtlayan ünlü şarkıcı eşi Sinem Türkmen’le kıskançlık yüzünden hiç tartışmadıklarını söyledi:

“Bizim tüm kavgalarımız işle alakalı. Ona niye baktın, niye şöyle oldu gibi kıskançlık veya klasik karıkoca kavgası hiç yaşamadık. İkimiz de özgüveni yüksek insanlarız. Kıskançlık gibi şeylerin özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum.” Eskiden flörtöz bir adam olduğunu da dile getiren ünlü şarkıcı “Ben flörtöz bir heriftim. Flört etmeyi seven bir adamdım ama hayatım boyunca kimseyi aldatmadım” dedi.

 

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#Gökhan Türkmen#Mert Demir#Berfu Yenenler

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