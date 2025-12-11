Gökhan Özen ve hayranı arasında neler oluyor? 'Onurumla oynadı'

Güncelleme Tarihi:
Özen’in iddialarının yalan olduğunu, asıl hakaret ve iftiraya kendisinin maruz kaldığını öne süren Tuğçe Yıldız da savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen’in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen’dir.”