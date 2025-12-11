Gökhan Özen ve hayranı arasında neler oluyor? 'Onurumla oynadı'

Haberin Devamı

Özen’in iddialarının yalan olduğunu, asıl hakaret ve iftiraya kendisinin maruz kaldığını öne süren Tuğçe Yıldız da savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen’in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen’dir.”