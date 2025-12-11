×
Gökhan Özen ve hayranı arasında neler oluyor? 'Onurumla oynadı'

Güncelleme Tarihi:

Gökhan Özen ve hayranı arasında neler oluyor Onurumla oynadı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 08:09

Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya üzerinden kendisini takıntı haline getirerek hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gemi kaptanı Tuğçe Yıldız hakkında mahkemeden 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı almıştı.

Özen’in iddialarının yalan olduğunu, asıl hakaret ve iftiraya kendisinin maruz kaldığını öne süren Tuğçe Yıldız da savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Yıldız dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen’in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen’dir.”

 

