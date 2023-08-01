Gökhan Özen, Türkiye’ye geri döndü

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Los Angeles’ta İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.

Gökhan Özen, Türkiye ve Avrupa’da konser turnesini düzenlemek için organizatör ve menajer Sedat Ayrancı ile anlaşma yaptı.

22 yıl önce yayınlanan “Özelsin” isimli ilk albümünün yapımcısı olan Sedat Ayrancı’ya Türkiye’deki müzik şirketlerini de emanet eden şarkıcı, sosyal medyada bu ortaklığı şu sözlerle duyurdu:

“Yılların dostluğunun yanı sıra bundan böyle Türkiye’deki müzik şirketlerimin yönetimi, Sedat Ayrancı’ya emanet. Bu iş ortaklığı hem yıllardır benden konser bekleyen sevenlerimi sevindirecek hem de Türk müzik piyasasına yepyeni starlar kazandıracak.”