Gökhan Özen takıntılı hayranından şikâyetçi oldu

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 08:55

Şarkıcı Gökhan Özen, kendisini takıntı haline getiren hayranı Tuğçe Y.’den şikâyetçi oldu.

İddiaya göre; Tuğçe Y. sosyal medyada Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptı.

Şarkıcının özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınlayan Tuğçe Y. ayrıca Özen’in cep telefonuna ulaşıp ısrarlı şekilde aradı, “Seni bulacağım, benden kaçamazsın” diye konuşmalar yaptı.

Tuğçe Y.’nin ısrarlı eylemleri nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken dahi tedirgin olduğunu ileri süren Gökhan Özen, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

1 AY KONUŞMAMA KARARI

Gökhan Özen’in talebini kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, Tuğçe Y.’nin 1 ay süreyle ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Mahkeme, Tuğçe Y.’nin karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ne çarptırılacağını da kararında açıkladı.

