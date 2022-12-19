Gökhan Özen evinde kalp krizi geçirdi

Haberin Devamı

2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını üzen bir haber paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve son haliyle de merak konusu olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"

Uzun zamandır Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

· Gökhan Özen, müzik hayatına henüz 6 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sınavını kazanarak aldığı eğitimler ile başlamış.

· Küçük yaşta gitar ve piyona çalmayı öğrenmiş. Hatta bir dönem gitar hocalığı yapmış.

Haberin Devamı





· Ailesi eğitimine büyük önem vermiş. 15 yıl boyunca aldığı İngilizce dersleri sayesinde ileri derecede İngilizce konuşabilmektedir.

· Müzik ile yetinmeyen Özen, 16 yaşındayken “GÖKHAN ÖZEN’le Canlı Canlı” adını verdiği ve 4 yıl yayınlanan radyo programı yapmış.

· Oyunculuğa da merak saran şarkıcı, ilk oyunculuk deneyimini “Sevda Çiçeği” dizisinde yaşamış.

· Albümünde yer verdiği şarkıların hemen hemen hepsinin söz, müzik ve aranjesi kendisine aitmiş.

· 7 yıldır ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşayan Özen’in olmazsa olmazları arasında spor varmış.

· Haftanın en az 4 günü spor yapıyormuş.

· Ünlü sanatçının jet-ski ile denizde kaybolması birçoğunuzun hatırlayacağı gibi Magazin tarihinin en önemli olayları arasında yer almış. 2003’te Kıbrıs’ta bir arkadaşıyla birlikte jet-ski’ye binip denize açılan şarkıcı, ekiplerin 14 saat süren çalışması sonucu kurtarılmış.