Gökhan Özdemir kimdir, nereli, boyu kaç?

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Acun Medya çalışanları arasında yer alan Gökhan Özdemir, Survivor Ekstra programında belirli dönemlerde yorumcu olarak ekrana çıkıyor. Bir dönem Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programında da ekran karşısına çıkan Gökhan Özdemir, Acun Medya ekibi için çalışmalarına devam ediyor. Peki, Gökhan Özdemir kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Gökhan Özdemir, Ataşehir'de bulunan Habire Yahşi Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim almıştır. İstanbul'da yaşamını sürdüren Gökhan Özdemir, geçtiğimiz yıllarda ise Var Mısın, Yok Musun? yarışmasında yer aldı.

Son zamanlarda ise Survivor Panaroma ve Ekstra programlarında yorumcu olarak izleyici karşısına çıkıyor.