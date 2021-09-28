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Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında?

#Gökhan Göz#Seoanasayfa
Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında

Gökhan Göz, özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Bir dönem Gülşah Saraçoğlu ile ilişki yaşayan Gökhan Göz, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Peki, Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Gökhan Göz kimdir sorusu, pek çok magazin gündeminde yer alıyor. Gökhan Göz'ün evinde çalgıcılarla eğlendiği anları yayınlandığı canlı yayına Gülşah Saraçoğlu’nun sinkaflı sözleri damga vurmuştu. Yapılan paylaşımlar sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu olmuştu. Peki, Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi Gökhan Göz kimdir?

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

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