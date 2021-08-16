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Hayat
Haber Giriş: 16.08.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Gökhan Dağıstanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Gökhan Dağıstanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gökhan Dağıstanlı, biyografisi ile gündeme gelen isim oldu. Yazarlık misyonu bulunan Gökhan Dağıstanlı, özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Peki, Gökhan Dağıstanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Gökhan Dağıstanlı, 26 Aralık 1978'de İstanbul'da doğdu.

1996 senesinde Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu ve sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. 2000 yılında üniversiteden mezuniyetinin ardından askerlik görevini tamamladı ve profesyonel iş hayatına başladı. 2017 senesinin Eylül ayında genel müdürü olduğum şirketten ayrılarak kariyerini yazar olarak sürdürmeye karar verdi.

Çocukluğundan bu yana şiirle ilgilendi. 10 seneden uzun zamandır yazılar ve şiirler yazıyor. İlk kitabı Kimsesiz Mektuplar Kasım 2017'de piyasaya çıktı. 3 yılı aşkın süredir KAFA Dergisi'nde ve yaklaşık 6 aydır da Fitbol Dergisi'nde yazıları yayınlanıyor. Ayrıca 2 senedir BJK TV'de Sen Ben Yok isimli programda yorumcu olarak bulunmakta. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı. 1 kez evlilik yaptı ancak hayatına bekar olarak devam ediyor.

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