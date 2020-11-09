Gökhan Alkan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Gökhan Alkan dizileri ve filmleri

8 Aralık’ta İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi’nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM ActorStudio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon bir çok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasp karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Gökhan Alkan, sırasıyla “Her Şey Yolunda Merkez”, "Gurbette Aşk Bir Yastıkta”, "Kocamın Ailesi”, “Seviyor Sevmiyor” , “Kalp Atışı”, “ Zengin ve Yoksul” adlı dizilerde rol almıştır. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan oyuncu, “Kalp Atışı” adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte, 2017 yılında Altın Kelebek "En İyi Dizi Çifti” ödülüne layık görülmüştür.



Gökhan Alkan'ın Oynadığı Diziler



Muhteşem Yüzyıl / Şah Tahmasp / 2012

Herşey Yolunda Merkez / Cem Karabey / 2013

Gurbette Aşk / Osman / 2013

Kocamın Ailesi / Tarık / 2014

Seviyor Sevmiyor / Yiğit Balcı / 2016

Kalp Atışı /Ali Asaf / 2017

Zengin ve Yoksul / Karan / 2019

Yasak Elma / Kerim / 2020



Gökhan Alkan'ın Oynadığı Filmler



Defne'nin Bir Mevsimi / Ferhat / 2015

Organik Aşk Hikâyeleri / Hasan / 2015

Makas (TV Filmi) / Fatih / 2015