Gökhan Alkan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Gökhan Alkan dizileri ve filmleri
Gökhan Alkan, magazin gündemindeki isim olaya devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Gökhan Alkan, son olarak Yasak Elma isimli dizide Kerim karakterine hayat verdi. Peki, Gökhan Alkan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Gökhan Alkan dizileri ve filmleri hakkında merak edilen detaylı bilgiler
8 Aralık’ta İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi’nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM ActorStudio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 2 sezon bir çok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasp karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Gökhan Alkan, sırasıyla “Her Şey Yolunda Merkez”, "Gurbette Aşk Bir Yastıkta”, "Kocamın Ailesi”, “Seviyor Sevmiyor” , “Kalp Atışı”, “ Zengin ve Yoksul” adlı dizilerde rol almıştır. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan oyuncu, “Kalp Atışı” adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte, 2017 yılında Altın Kelebek "En İyi Dizi Çifti” ödülüne layık görülmüştür.
Gökhan Alkan'ın Oynadığı Diziler
Muhteşem Yüzyıl / Şah Tahmasp / 2012
Herşey Yolunda Merkez / Cem Karabey / 2013
Gurbette Aşk / Osman / 2013
Kocamın Ailesi / Tarık / 2014
Seviyor Sevmiyor / Yiğit Balcı / 2016
Kalp Atışı /Ali Asaf / 2017
Zengin ve Yoksul / Karan / 2019
Yasak Elma / Kerim / 2020
Gökhan Alkan'ın Oynadığı Filmler
Defne'nin Bir Mevsimi / Ferhat / 2015
Organik Aşk Hikâyeleri / Hasan / 2015
Makas (TV Filmi) / Fatih / 2015
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