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Gökhan Akar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Gökhan Akar şarkıları ve albümleri

#Gökhan Akar#Gökhan Akar Kimdir#Gökhan Akar Şarkıları
Gökhan Akar kimdir, nereli, kaç yaşında İşte, Gökhan Akar şarkıları ve albümleri

Gökhan Akar, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yurt dışında eğitim gören Gökhan Akar, müzik çalışmalarına da burada devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra albümler çıkaran Gökhan Akar, müzik hayatına devam ediyor. Peki, Gökhan Akar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Gökhan Akar şarkıları ve albümleri

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Gökhan Akar, 10 Ağustos’ta İzmir’de dünyaya geldi ve müzikle iç içe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.

Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere “merhaba” dedi.

 

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