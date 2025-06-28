Gökçe Bahadır'ın köy hayatı... 'Hayvanları besleyip sebze ekiyorum'

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GÖKÇE Bahadır, Hello dergisinin 21’inci yılına özel hazırlanan sayısına kapak oldu. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Canlandıracağı karakterlere nasıl hazırlandığını anlatan Bahadır, “Bir karaktere hazırlanırken tamamen sezgilerimle ve empati kurarak ilerlerim. Tamamıyla oynayacağım karakterin dünyasına girer, sürekli onu düşünürüm. Her karakteri anlayabilmem için hayata onlarla aynı yerden bakmam gerekiyor, kendi dünyamdan farklı hikâyelere sahip bu kadınları oynamayı seviyorum. Beni hem derinlemesine düşündürüyorlar hem de geliştiriyorlar” dedi. Ünlü oyuncu eskiden kendisine karşı acımasız olduğunu da dile getirdi: “Sanırım hayattaki sınavlarımdan biri de bu: Kendimi takdir etmeyi ve tebrik etmeyi öğrenmek. Eskiden çok acımasız davranırdım kendime. Alkışlandığımda, başarılı bir iş yaptığımda, eve gelip ‘Ne güzel yaptım!’ deyip kendimi ödüllendirdiğim çok az olmuştur. Şimdi artık arada kendimi tebrik ediyorum, arada da takdir ediyorum.”

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Gökçe Bahadır, “Bazı oyunculara hep aynı tarz roller giderken, senin seçtiğin karakterler hep birbirinden farklı. Bunu nasıl sağladın” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bunu birçok teklifi reddederek ve risk alarak sağladım. Hem risk almayı seviyorum hem de içten içe biliyordum ki, hedeflediğim noktaya ulaşmanın yolu buradan geçiyor. Farklı ve beni heyecanlandıran bir şey gelene kadar beklemeyi tercih ettim. Tipimin de buna uygun olduğunu düşünüyorum. Saçım, makyajım ve kostümümle bambaşka kadınlara dönüşebiliyorum. Bunu fark ettiğimde, bu özelliğimi bir avantaja çevirmeye karar verdim ve gerçekten öyle de oldu.”

EMİR ÇOK GÜÇLÜ BİRİ

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy’la evlenen Gökçe Bahadır “Emir Ersoy’la olan evliliğin dışarıdan çok uyumlu, dengeli ve huzurlu görünüyor. Bu birlikteliğin sende yarattığı en güçlü duygu ne” sorusuna samimi bir yanıt verdi:

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“Huzur ve denge bence çok güzel iki tanım. Ama bunun yanında tutku ve tam olarak kelimesini bulamasam da. Öyle bir his ki, sanki bütün dünyayı kocaman yapabilirim, her şeyi büyütebilirim gibi bir güç veriyor. Çünkü Emir çok güçlü biri; içsel gücü de çok yüksek. İkimizin gücü bir araya geldiğinde en çok mutlu olduğum şey, bu güçlerin çakışmaması oldu. Tam tersine, birleşip daha büyük bir güce dönüşmesi beni inanılmaz mutlu ediyor.”

İlk kez göreceğim bir şehir beni heyecanlandırır

Gökçe Bahadır yoğun bir dönemden çıktığında kendini sıfırlamak için neler yaptığını anlattı: “Genellikle bulunduğum yerden uzaklaşmayı tercih ederim. Bu, çoğu zaman yurtdışı oluyor ama aslında önemli olan daha önce görmediğim bir yerde olmak. İlk kez göreceğim bir şehir ya da ülke beni her zaman heyecanlandırır. Yeni bir yer keşfetmek, içimdeki merak duygusunu ve öğrenme isteğini harekete geçiriyor. Böyle zamanlarda zihnim gerçekten tazeleniyor, sanki bambaşka bir dünyaya geçmişim gibi hissediyorum.”

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Hayvanları besleyip sebze ekiyorum

Eşi Emir Ersoy’la yaz aylarını Bodrum’da yaptıkları evde geçiren Gökçe Bahadır “Nasıl bir ev oldu, sana neler hissettiriyor oradaki yaşam” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Doğanın tam içindeyim ve bu, beni inanılmaz mutlu ediyor. Oradayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum bile. Burası benim için sadece bir yaz tatili değil; hayvanları besliyorum, bahçemde sebze meyve ekip biçiyorum, ağaçlarımla ilgileniyorum. Kısacası, burası bedenimi ve ruhumu beslediğim özel bir yer haline geldi.”