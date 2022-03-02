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Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

#Gökçe Bahadır#Sabiha Gökçen#Emir Ersoy
Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Alem dergisinin bu haftaki kapağına konuk oldu.

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Bahadır, “Hayatını canlandırmak için hayaller kurduğunuz biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Açıkçası ilk aklıma gelen Sabiha Gökçen, onun hayatını canlandırmayı isterdim.” Oyuncu, sektörde kendisini en çok şaşırtan ve zorlayan konuları şöyle anlattı: “İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi.”

Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

Sevdiğimle hayatımı birleştirdim

Geçen cuma Emir Ersoy’la nikâh masasına oturan Gökçe Bahadır, hislerini şu şekilde dile getirdi: “Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum.” Ayrıca takı takmaktan hoşlanan oyuncu, “Küpe takmazsam o günümün iyi geçmeyeceğini düşünürüm” dedi.

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