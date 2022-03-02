Gökçe Bahadır: Sabiha Gökçen’i canlandırmak istiyorum

Haberin Devamı

Bahadır, “Hayatını canlandırmak için hayaller kurduğunuz biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Açıkçası ilk aklıma gelen Sabiha Gökçen, onun hayatını canlandırmayı isterdim.” Oyuncu, sektörde kendisini en çok şaşırtan ve zorlayan konuları şöyle anlattı: “İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi.”

Sevdiğimle hayatımı birleştirdim

Geçen cuma Emir Ersoy’la nikâh masasına oturan Gökçe Bahadır, hislerini şu şekilde dile getirdi: “Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum.” Ayrıca takı takmaktan hoşlanan oyuncu, “Küpe takmazsam o günümün iyi geçmeyeceğini düşünürüm” dedi.