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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un Bodrum tatili

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Bodrum
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoyun Bodrum tatili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 08:34

Bodrum’da sahneye çıkan Emir Ersoy konser sonrası eşi Gökçe Bahadır’la deniz keyfi yaptı. Gökçe Bahadır iskelede dans ederken objektife yansıdı.

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KONSERDEN PLAJA

Emir Ersoy önceki gün Bodrum’daki bir mekânda müzikseverlerle buluştu.Ersoy, konser sonrası eşi Gökçe Bahadır’la birlikte soluğu Gündoğan’daki bir plajda aldı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoyun Bodrum tatili

Gün batımında deniz keyfi yapan çift, günün yorgunluğunu attı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoyun Bodrum tatili

DENİZ KEYFİ

Gökçe Bahadır iskelede yürüdüğü sırada “Yaşasın” deyip zıplayarak dans etmeye başladı, Emir Ersoy da eşinin o keyifli anlarını gülümseyerek izledi.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoyun Bodrum tatili

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Dansının ardından denize çivileme atlayan Bahadır, eşiyle beraber serin suların tadını çıkardı. 

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoyun Bodrum tatili

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Bodrum

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