Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un Bodrum tatili

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KONSERDEN PLAJA
Emir Ersoy önceki gün Bodrum’daki bir mekânda müzikseverlerle buluştu.Ersoy, konser sonrası eşi Gökçe Bahadır’la birlikte soluğu Gündoğan’daki bir plajda aldı.
Gün batımında deniz keyfi yapan çift, günün yorgunluğunu attı.
DENİZ KEYFİ
Gökçe Bahadır iskelede yürüdüğü sırada “Yaşasın” deyip zıplayarak dans etmeye başladı, Emir Ersoy da eşinin o keyifli anlarını gülümseyerek izledi.
Dansının ardından denize çivileme atlayan Bahadır, eşiyle beraber serin suların tadını çıkardı.