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Gökçe Bahadır: Cicim ayı olmadı her şey aynı

#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Roberto Bravo
Gökçe Bahadır: Cicim ayı olmadı her şey aynı
Behlül AYDIN

25 Şubat’ta müzisyen Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır, evliliğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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Önceki gün marka yüzü olduğu mücevher markası Roberto Bravo’nun İstanbul Fuar Merkezi’nde açtığı standı ziyaret eden oyuncu, muhabirlerle bir araya geldi.

Evliliklerinin birinci ayını kutladıklarını belirten Bahadır, “Her şey çok güzel geçti. Bugün tam bir ay oldu. Apar topar hazırlanmamıza rağmen hayallerimin üstünde bir düğündü. Gelinliğe bile set arasında bakıyordum” dedi.

Oyuncu, evlilik sonrası hayatında değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi: “Cicim ayı bile olmadı. Her şey aynı devam ediyor. Evlendik ve ertesi gün sete gittim.”

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#GÖKÇE BAHADIR#EMİR ERSOY
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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Roberto Bravo

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