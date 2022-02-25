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Gökçe Bahadır bugün evleniyor... 'Çok heyecanlıyım'

#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Alaçatı
Gökçe Bahadır bugün evleniyor... Çok heyecanlıyım
Sayit DURMAZ

Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

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Bugün Alaçatı’da müzisyen Emir Ersoy ile evlenecek olan Bahadır, “Çok heyecanlıyım. Saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı’da olacak” dedi.

Düğün ile ilgili detay da veren güzel oyuncu “Alaçatı’da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim” diye konuştu. 

Gökçe Bahadır bugün evleniyor... Çok heyecanlıyım

Gökçe Bahadır, Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”.

Bahadır, kendi hikayesini de 3 maddeye sığdırmıştı:

- Çekirdek bir ailem var. Bir dönem küçük bir restoranımız vardı. Annem yemek işiyle uğraşıyordu. Babam serbest ticaret yapıyordu. Şimdi ikisi de emekli.

- Anadolu yakasında doğdum büyüdüm. Orada yaşamak steril ve sakindir. En büyük keyfim, hafta sonu Bağdat Caddesi’ne çıkıp arkadaşlarımla yemek yiyip kahve içmek ve sinemaya gitmek.

- Tek çocuğum. Öyle olmak da zordu. İlk oyunculuğa başladığım zamanlar babam endişeyle yaklaştı. Ama benim inadımı kıramadı. Hep iyi her şeyin iyi olacağını biliyordum. 

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Alaçatı

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