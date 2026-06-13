×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Göcek rüyası

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Göcek#Tatil
Göcek rüyası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:20

“Eşref Rüya”nın Rüya’sı Demet Özdemir tatil sezonunu ailesiyle Göcek’te açtı. Günlüğü 75 bin liralık lüks bir tekne kiralayan ünlü oyuncu, Göcek koylarını şarkılarıyla çınlattı.

Haberin Devamı

AİLESİYLE TATİLDE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın final yapmasıyla birlikte tatile çıkan Demet Özdemir, yorgunluk atmak için soluğu Muğla’da aldı. Günlüğü 1400 Euro (yaklaşık 75 bin lira) olduğu öğrenilen lüks bir tekne kiralayan ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte Göcek’te görüntülendi.

Göcek rüyası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

FİRUZE’YE EŞLİK ETTİ

Denize girmeyi tercih etmeyen, günü ailesiyle sohbet edip güneşlenerek ve müzik dinleyerek geçiren Demet Özdemir, bir ara Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eseri “Firuze”yi açtı. Şarkıya yüksek sesle, coşkuyla eşlik eden oyuncunun sesi tüm koyda yankılandı.

Göcek rüyası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Göcek#Tatil

BAKMADAN GEÇME!