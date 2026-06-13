Göcek rüyası

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AİLESİYLE TATİLDE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın final yapmasıyla birlikte tatile çıkan Demet Özdemir, yorgunluk atmak için soluğu Muğla’da aldı. Günlüğü 1400 Euro (yaklaşık 75 bin lira) olduğu öğrenilen lüks bir tekne kiralayan ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle birlikte Göcek’te görüntülendi.

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FİRUZE’YE EŞLİK ETTİ

Denize girmeyi tercih etmeyen, günü ailesiyle sohbet edip güneşlenerek ve müzik dinleyerek geçiren Demet Özdemir, bir ara Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eseri “Firuze”yi açtı. Şarkıya yüksek sesle, coşkuyla eşlik eden oyuncunun sesi tüm koyda yankılandı.



