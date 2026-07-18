Gizem Karaca: Annelik hakikaten psikopatlıkmış

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Oyuncu, geçen haziranda dünyaya gelen kızı Leyla Yaz ile hayatının değiştiğini belirterek, anneliğin beraberinde getirdiği endişeleri anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karaca şu ifadeleri kullandı:

“Annelik denilen şey, hakikaten psikopatlıkmış. Etrafta o kadar çok tehlike var ki! Garip garip tehlikeler üretiyorum kafamda. Bir yanda elini bırakıp başka bir yöne gidebiliyor ve karşında; mesela dokunmasını istemediğin insanlar çıkıyor. İnsanların yüzünü analiz etmeye, aklını okumaya çalışıyorum. Bebeğimle ilgili yaklaştıklarında kafalarındaki sesi duymaya çalışıyorum çünkü etrafta o kadar değişik tehlikeler var ki.”

Kızının sosyal yapısına dikkat çeken Karaca, “Bebeğim herkese sarılmak, kucağına gitmek istiyor ama ilginç bir şekilde erkeklerden uzak duruyor. Bu durumun DNA’sına mı işlediğini merak ediyorum. Eczanede ya da dışarıda biri ona gülümsediğinde el sallıyor. Bu özellikleri çok güzel ancak beni aynı zamanda endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

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Tahammül seviyem düştü

2011 Miss Turkey ikincisi olan ve ilerleyen dönemde oyunculuk kariyerine adım atan Gizem Karaca annelik sürecindeki içsel karmaşasından da bahsetti.

Ünlü oyuncu, “İstiyorsun ki çocuğun senin en iyi versiyonun olsun, senin yaptığın hataları yapmasın. Ama aynı zamanda da senin gibi olsun istiyorsun. Çok garip bir his. Ya bu nasıl bir kafa? Bazen gerçekten çok stresleniyorum; tahammülümün çok eksik olduğunu hissediyorum, tahammül seviyem çok düştü” şeklinde konuştu.