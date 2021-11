Gipsy Kings’in kurucularından Chico: Orhan Gencebay’la düet yapmak isterim

Haberin Devamı

Gipsy Kings’in kurucularından Chico’nun müzik dünyasına armağan ettiği ve liderliğini üstlendiği Chico & The Gypsies, 2 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak. “Djobi Djoba”, “Bamboléo” ve “Soy” gibi hit olmuş şarkılarda imzası bulunan Chico ile İstanbul konseri öncesi keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

◊ Gipsy Kings’ten ayrılıp Chico & The Gypsies ile efsane bir grup olarak dinleyicilerin gönlünde taht kurdunuz. Bu başarının ardında nasıl bir hikaye yatıyor?

- Gipsy Kings’ten ayrıldıktan sonra insanlar beni durdurup “Sizi seviyoruz” diyordu. Bu beni çok motive etti. Chico &The Gypsies’i 1992 yılında kurdum. Bu benim için yeniden doğuştu. Kolay olmadı ama şimdi geriye dönüp baktığımda yaşanan her şeyin bir nedeni olduğunu anlıyorum. Başarının nedeni sanırım samimi olmak ve dinleyicilerle müziği paylaşma arzusu.

◊ Müzik grupları genelde bir süre sonra kendi yollarına gidiyor ve solo kariyer yapıyor. Siz dünya çapında başarılı iki grup içinde de müzik yaptınız. Bir müzik grubunu kalıcı hale getiren ne?

- 40 yıldan uzun süredir sahnedeyim. Müziğe tutkum hiç azalmadı. Eğer samimi değilseniz halk zaten sizi takip etmez.

Gipsy Kings dağılınca yaptığımız o güzel müziği aynı tutkuyla, aşkla devam ettirebilmek çok önemliydi. Bugün yanımda olan müzisyenler olağanüstü. Onlara çok şey borçluyum. Başardığımızı düşünüyorum.

◊ Chico & The Gypsies son olarak 2021 yılında Arap şarkıcı Hasna ile “Unidos” albümünü yayınladı. Hasna ile bir albüm hazırlama fikri nasıl doğdu?

- Hasna ile 1993 yılında tanışma şansım oldu ve o zamandan beri bir aradayız. Orta Doğu’da çok popüler olan ve bir düzine albümü olan harika bir şarkıcı. Grubum Chico & the Gypsies ile Monaco, Fransa, İtalya, Mısır ve Almanya’da birçok kez müzik yapmanın mutluluğunu yaşadım.

◊ Neşeli, enerjik, romantik ve coşkulu bir müziğiniz var. Chico & The Gypsies’i en iyi hangi şarkısı özetliyor?

- Aslında sahnede ve albümlerde söylediğimiz tüm şarkılar diyebilirim çünkü şarkılar grubun ruhuna ve müzikal sound’una uygun olduğu için seçiliyor. “Bamboléo”, “Djobi Djoba” gibi klasikler ve Gipsy Kings ile birlikte yazdığım ve bestelediğim birçok şarkı var. Ayrıca grubum Chico’nun repertuarındaki şarkıları da çok seviyorum.

◊ Türk müziği ile aranız nasıl? Daha önce Fuat Güner ile de bir performans sergilediniz. Birlikte şarkı söylemek istediğiniz başka Türk şarkıcılar var mı?

- Türkiye’de olağanüstü yetenekli sanatçılar var. Türk sanatçılar tarafından bestelenen melodileri çok seviyorum. Büyük bir sanatçı olan Orhan Gencebay ile düet yapmak beni çok mutlu eder.



- Tüm dünya gibi farklı sektörlerde ve özellikle de sanat alanında bizleri sahneden alıkoyduğu için olumsuz etkilendik. Ama pozitif kalabilmek için Hasna ile stüdyoya geri döndük ve inanılmaz bir ilhamla “Unidos” projesini hayata geçirdik.Bu albüm sadece tutkuyu değil, geleceğe olan inancı da korumamız gerektiğini anlatıyor.

■ Türkiye konserlerinde nasıl bir repertuar beklemeliyiz? Türkiye’deki dinleyicilerinize ne söylemek istersiniz?

- İki saatlik bir müzikal şölen dinleyicilerimizi bekliyor. Türkiye’ye tekrar gelmek bize heyecan veriyor. Muhteşem müzisyenlerimiz var. Tüm dinleyicilerimizi parti tadında muhteşem bir konsere davet ediyoruz.