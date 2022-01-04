Gidion’un Düğümü ocakta Fişekhane’de

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15-16 Ocak’ta Gidion’un Düğümü oyunu İstanbul prömiyerini yapacak. 16 yıldır kapalı gişe oynayan Bir Delinin Hatıra Defteri’nden, sezonun iddialı yeni oyunları Küvetteki Gelinler ve Acting’e işte Tatbikat Sahnesi’nin seyirciyi sanata doyuracak dopdolu ocak programı;

Gidion’un Düğümü geliyor

Eğitim sisteminin çarpıcı bir şekilde irdelendiği Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan “Gidion’un Düğümü” 15-16 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de seyirciyle buluşuyor. Bir birey yetiştirmenin sorumluluğunun sorgusunu, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciyi adalet, sanat, farkındalık ve suçluluk duygusu üzerinden gerçeklerle yüz yüze bırakan Gidion’un Düğümü’nde Elvin Beşikçioğlu ve Selin Tekmanoynuyor.

Hapishane koğuşu sahneye dönüşüyor



Geçen ay ilk kez seyirciyle buluşan Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyunu Acting cinayet hükümlüsü bir oyuncu-yönetmen ile iki koğuş arkadaşının arasında geçiyor. Oyunculuk üzerinden sanat, şöhret, popülerlik kavramlarının güncel göndermelerle akıcı biçimde işlendiği ‘Acting’de Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz oynuyor.Xavier Durringer’in yazdığı oyunun çevirisi Cem Şahin’e ait. 6 Ocak Perşembe akşamı Fişekhane’de sahnelenecek Acting, 8 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10-11-22-23 Ocak’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde, 26 Ocak’ta tekrar Fişekhane’de sahnelenecek.

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Küvet performansları ayakta alkışlanıyor



Küvetteki Gelinler. Üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatan oyunda Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe sahnedeki su dolu küvetlerin içinde ayakta alkışlanan performans sergiliyorlar. Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic’in yazdığı ‘The Drowning Girls’den Beliz Coşar’ın çevirdiği, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı Küvetteki Gelinler, 5 Ocak’ta Fişekhane’de 7 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 13-14 Ocak’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde 27 Ocak’ta Fişekhane’de, 28-29 Ocak’ta tekrar Ankara Tatbikat Sahnesi’nde oynayacak.

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Oyunda seyirciye karanlık odada fotoğraf deneyimi

Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği Ahmet Melih Yılmaz’ın sahneye çıktığı tek kişilik ‘Miriam Yasta’ oyunu Genç Miriam’ın cenaze törenlerine katılıp yasıyla varoluşuna ve yalnızlığına anlam aramasını, fotoğrafların anıları canlandırma gücüyle anlatıyor. Jörg Menke-Peitzmeyer’in yazdığı, seyirciye oyun sırasında çekilen fotoğrafın banyo yapılıp tab edildiği gerçek bir karanlık oda deneyimi de yaşatan Miriam Yasta oyunu 25 Ocak’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde 30 Ocak’ta Fişekhane Blackbox sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Beşikçioğlu’nun 16 yıldır sahnelediği klasik: Bir Delinin Hatıra Defteri



Erdal Beşikçioğlu, tiyatro klasiği tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 16. yılında da kapalı gişe sahneliyor. 1500’ü aşkın gösteride 600 bin kişinin izlediği ve pandemide dijital olarak gösterilmesiyle erişilmesi güç bir seyirci sayısına ulaştı. Beşikçioğlu’nun sahnedeki hareketli vinç üzerinde eşsiz bir performanla yorumladığı Rus yazar Nikolay Gogol’un ölümsüz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu, 12-13 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de 16 Ocak’ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27-28 Ocak’ta Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun 18 Şubat’ta ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde dev bir gösteriye hazırlanıyor.