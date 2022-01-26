Gibi dizisinin Berk'i Celal Öztürk kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Gibi dizisinin Berk'i Celal Öztürk, 1997 yılında İstanbul dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimini Sadri Alışık Akademi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Arzu Gamze Ajansın oyuncusudur. İlk olarak 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde oynadı.
Şimdiye dek 2 film ve dizide rol alan Celal Öztürk, Ege’nin Hamsisi dizisinde Ömer Gerginoğlu karakterini canlandırdı.
Yapımcısı Olduğu Film:
Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler (2016)
Rol Aldığı Diziler:
Ege'nin Hamsisi (Ömer Gerginoğlu, 2018)
Yüz Yüze (2017)
Gülümse Yeter (2016)
Teknik Ekipte Yer Aldığı Film:
Pak Panter (Sinema Filmi 2010)