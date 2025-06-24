Bu yaz nikah masasına oturuyorlar... Gerçek düğün de dizideki mekanda!

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Ünlü oyuncu ve müzisyen Feyyaz Şerifoğlu, Sibel Arna’nın sunduğu “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu.

Dört yıldır birlikte olduğu Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol’la bu yaz nikâh masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, İtalya’da yaptığı romantik evlenme teklifinin perde arkasını anlattı:

“Yüzük ucu ucuna yetişti. Amalfi, Positano, Capri derken gezinin son gününe kadar edemedim. En sonunda Capri’de 800 metre merdiven tırmanıp, gömleği çıkarıp perişan halde teklif ettim. O heyecanı hayatım boyunca unutamam!”

AJDA PEKKAN NİKÂH ŞAHİDİM OLSUN

29 Temmuz’da Kemer Country’de nikâh masasına oturacak olan Feyyaz Şerifoğlu düğün mekânlarının ilginç hikâyesini de anlattı:



“Hem ‘Camdaki Kız’da Burcu Biricik’e, hem de yeni filmim ‘Aşkı Hatırla’da Hande Erçel’e evlenme teklif ettiğim yer, gerçek düğün yerim oldu. Sanki evren mesaj verdi, ‘artık gerçeğini yaşa’ dedi.”

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Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın nikâh şahidi olmasını istediğini dile getirdi: “Her şeyin en doğrusunu ondan öğrendim. Hâlâ danışırım. En son ‘nikâh şahidim olur musun’ diye sordum. Konserleriyle çakışmazsa çok istiyorum.”

EN İYİ ARKADAŞIM MERVE

Şerifoğlu, “Haberciyle ev hayatı olur mu” sorusuna da samimi bir yanıt verdi. “En iyi arkadaşım Merve” diyen oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dedikodu da yapıyoruz, kriz de çözüyoruz. Aşkın temeli dostluk. O yüzden ilerliyoruz.” Şerifoğlu, Dinçkol’un yüksek farkındalığı sayesinde dengeli bir ilişkileri olduğunu da vurguladı.