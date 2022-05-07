Gerard Depardieu Türkiye'de... Teknesine bakmaya geldi

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DÜNYACA ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Fransa’da satın aldığı ton balığı av teknesini Türkiye’de yata dönüştürüyor.



Snob Magazin’in haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Depardieu, Tuzla’ya giderek yatın yapım aşaması hakkında bilgi aldı. Sanatçı, yatın içerisinde olması gerekenleri de anlattı. 2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, geçtiğimiz günlerde hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları L’Obs dergisine anlattı. Sanatçı, artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini dile getirdi.



73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha iyi bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açıp bu huzuru bulmayı umut ettiğini söyledi:



“Teknelerle aram çok iyi. Denizi seviyorum. Huzur buluyorum. Bu nedenle Fransa’da bir dostuma ait klasik balıkçı teknesini de aldım. Bu tekneyi bir yata dönüştürmek için de Türkiye’ye getirdim. Türkiye’de yatçılık çok ilerlemiş durumda. Ayrıca Avrupa’dan daha hesaplı. Tuzla’da duo yapan tersaneleri gezdim. Yat tasarımı yarışmasındaki bütün öğrencilerin tasarımları müthişti. Teknemi burada yeniden tasarlayacaklar ve bittiğinde artık Ege’yi gezeceğim.”

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2017 yılında satın aldı

Gerard Depardieu, 2017’de Fransa’da satın aldığı ton balığı av teknesini yeniden dizayn edip yat yaptırmak için Tuzla’daki tersaneye getirmişti. Oyuncu, yat tasarımcısı Turhan Soyaslan’a çizimlerini yaptırıp dizayn aşamasını da yakından takip etmişti.

Gerard Depardieu, Tuzla’daki Soyaslan Design’ı ziyaret etti. Oyuncu, yatının tasarımına dair son bilgileri mühendislerle konuştu.