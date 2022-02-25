“Generation17” girişimine biri Türk, altı yeni genç lider dahil oldu

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Samsung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürüttüğü Generation17 girişiminin kapsamının genişlediğini, inisiyatife altı yeni genç liderin dahil olduğunu geçen hafta düzenlediği Unpacked etkinliği ile duyurdu. Altı genç liderden biri iklim değişikliğine çözüm arayan Türk çevre ve iklim aktivisti Oğuz Ergen olurken, girişimdeki genç liderlerin sayısı da 14’e yükseldi.

Girişimdeki bu öncü gençler, küresel toplulukları harekete geçirmek ve Küresel Amaçlar’ın aciliyeti konusunda farkındalık oluşturmak için çaba harcayacak. Ayrıca, 2030 yılına kadar gezegenimizin korunarak, refah artışına yönelik etkili ve kapsayıcı çözümler geliştirilmesi için çalışacaklar. Altı genç lider arasında yer alan isimler ve haklarındaki bilgiler ise şöyle;

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Oğuz Ergen - Aktivist (Türkiye): İklim krizine çözüm aramak ve kıyı Ege bölgesini korumak amacıyla STK'ları, akademisyenleri ve hükümeti bir araya getiriyor, bu konularda birçok çalışma yürütüyor.

AY Young - Müzisyen (ABD): Küresel enerji sorununa etkileşimli çözümler sunmak amacıyla birçok çalışma, albüm ve konsere imza atıyor.

Kristian Kampmann - UNLEASH Kurucusu (Danimarka): Küresel Amaçlar’a yönelik yaratıcı ve kapsayıcı çözümler geliştiren inovasyon laboratuvarı UNLEASH’in kurucusu.

Nora Altwaijri – Yazılım Mühendisi (Suudi Arabistan): Küresel Amaçlar alanında eğitimler sunarak, insanları dijital platformlar aracılığıyla etkili kaynaklara yönlendiren bir yazılım mühendisi.

Tamara Dewi Gondo Soerijo – Sosyal Girişimci (Endonezya): Mülteci kadınlara beceri geliştirme imkanları ve piyasaya erişim sağlayarak onları güçlendirmeyi hedefleyen sosyal bir girişimin kurucusu olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Thuy Anh Ngo - Girişimci (Vietnam): Yaşlılar için fiziksel ve zihinsel sağlık tavsiyeleri ve aktiviteler sunan bir mobil uygulama geliştirdi. Çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Oğuz Ergen: “İklim krizi için hükümetler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte harekete geçmeli"

Yaşadığı bölgede balık popülasyonunun hızla azalması karşısında harekete geçen çevre ve iklim aktivisti Oğuz Ergen, son birkaç yıldır Ege kıyılarının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Ergen, "Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında, gençler arasında Küresel Amaçlar konusunda diyaloğu teşvik eden ve gençleri sivil topluma aktif bir biçimde dâhil olma konusunda yönlendiren sivil toplum kuruluşu Sosyal İklim Derneği’ni kurdum. 2020 yılında, sulak alanların koruma altına alınması, Ege Denizi’nin temizlenmesini ve bu yönde politikalar geliştirilmesini odağına alarak çeşitli kampanyalar yürüten Kıyı Ege İklim Ağı’nın kurulmasında aktif bir rol oynadım. Halen, Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun Yürütme Kurulu’nun bir üyesi olarak, iklim krizine ilişkin hem ulusal hem uluslararası düzeyde eğitimler vermeye devam ediyorum. İklim krizi hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bu konuda hükümetler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte harekete geçmeli" diyor.

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Generation17 girişimi ise Afrika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi birçok bölgeyi kapsayarak dünya çapındaki büyümesine devam ediyor. Girişimin yaptığı çalışmalar, insanlığın karşı karşıya kaldığı acil sorunlara dikkat çekerken, 2022 yılında ve sonrasında dijital inovasyon, kadınların eğitim ve mesleki gelişim yoluyla güçlenmesi, yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlık konularında yönlendirilmesi gibi birçok alanı kapsıyor.

Gençler için ve gençler tarafından oluşturulan bir girişim: “Generation17”

Generation17, başlangıcından bu yana gençlerin öncülüğünde ve destekleriyle ilerliyor. Samsung ve UNDP, gençlerin en önemli ihtiyaçlarını anlamak ve onların öncülük ettiği kuruluşların ilerleyebilmesini sağlayacak destek sistemleri geliştirmek amacıyla Genç Liderlerle işbirliği yapıyor. Her iki kuruluş da en yeni Galaxy teknolojileriyle gençlerin hikayelerini küresel platformlara taşımaya, seslerini duyurmaya devam ediyor. Ayrıca, onları akranlarıyla buluşma ve iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşma yönünde destekliyor, mentorluk imkanları sunuyor. Aynı zamanda gençleri küresel gündemin belirleneceği BM ECOSOC Gençlik Forumu’na katılmaya davet ediyor. Samsung ve UNDP, tüm bunların yanı sıra dünyanın her yerinden Küresel Amaçlar savunucularını bir araya getirerek, daha sürdürülebilir bir geleceğin nasıl inşa edilebileceğini tartışacakları “Generation17 Gençlik Diyalogları” başlıklı bir etkinlik de düzenleyecek.

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Generation17 girişimindeki toplam 14 Genç Lider, Küresel Amaçlar’a aktif bir biçimde katkı sunan Samsung Global Goals uygulaması gibi çözümleri kullanma konusunda herkesi teşvik ederek yönlendirme görevini de üstleniyor. Samsung ve UNDP tarafından geliştirilerek 2019 yılında kullanıma sunulan bu uygulama, Küresel Amaçlar hakkında bilgi edinme imkanları sunarken, fark yaratmanın kolay ve anlamlı yollarını da kullanıcılarıyla paylaşıyor. Uygulama şu anda yaklaşık 200 milyon Samsung Galaxy cihazında kullanılıyor ve bugüne kadar 4 milyon dolar değerinde bağışın toplanmasına öncülük etti. Uygulama ayrıca Galaxy topluluğunu dünyanın acil sorunlarıyla ilgili bilinçlendirmenin yanı sıra, UNDP’nin ülkelerin Küresel Amaçlar için entegre çözümler hayata geçirmesini destekleyen çalışmalarına da yardımcı oluyor.