Gençler sezona hızlı girdi

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Denizde aşka geldiler

“Survivor” yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı rap’çi Vahap Canbay’la tatile çıktı.

Bodrum’u tercih eden sevgililer, önceki gün Yalıkavak’ta deniz ve güneşin tadını çıkardı. Birbirini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

Afra Patmos’ta

Afra Saraçoğlu, tatil rotasını Yunanistan’a çevirdi. Arkadaşıyla beraber Patmos Adası’na giden oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı, o karelerin altına da “Bunu asla unutmayacağım, beni kutsadın Patmos” notunu düştü.

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Güneşi yakaladı

Aytaç Şaşmaz’la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Cemre Baysel, tatil için Bodrum’a gitti. Potikareli bikinisiyle verdiği pozları “Güneşi yakalıyorum” notuyla paylaşan oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekti.

Sarı civciv

Simay Barlas sarı bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına civciv emoji-siyle ekledi, takipçileri o karelere beğeni ve yorum yağdırdı.