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Gençler sezona hızlı girdi

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Kalaycıoğlu#Afra Saraçoğlu#Cemre Baysel
Gençler sezona hızlı girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 08:24

Yaz geldi, plajlar hareketlendi. Sezonu erkenden açan ünlüler, soluğu popüler tatil beldelerinde aldı.

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Denizde aşka geldiler

 “Survivor” yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı rap’çi Vahap Canbay’la tatile çıktı.

Gençler sezona hızlı girdi

Bodrum’u tercih eden sevgililer, önceki gün Yalıkavak’ta deniz ve güneşin tadını çıkardı. Birbirini öpücüklere boğan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

Afra Patmos’ta

 Afra Saraçoğlu, tatil rotasını Yunanistan’a çevirdi. Arkadaşıyla beraber Patmos Adası’na giden oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı, o karelerin altına da “Bunu asla unutmayacağım, beni kutsadın Patmos” notunu düştü.

Gençler sezona hızlı girdi

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Güneşi yakaladı

Aytaç Şaşmaz’la ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Cemre Baysel, tatil için Bodrum’a gitti. Potikareli bikinisiyle verdiği pozları “Güneşi yakalıyorum” notuyla paylaşan oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekti.

Gençler sezona hızlı girdi

Sarı civciv

Simay Barlas sarı bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına civciv emoji-siyle ekledi, takipçileri o karelere beğeni ve yorum yağdırdı.

Gençler sezona hızlı girdi

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Afra Saraçoğlu#Cemre Baysel

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