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Genç şefle eğlencede

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Andreas Ottensamer#Etiler
Genç şefle eğlencede
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 08:00

Tuba Ünsal, Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile görüntülendi. Ünlü oyuncu, müzisyenle fotoğraf kabininde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

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KABİN POZLARINI PAYLAŞTI

Tuba Ünsal önceki gece Etiler’deki Pixi adlı mekândaydı. Ünlü oyuncuya gecede Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer (35) eşlik etti. Kendisinden 8 yaş küçük müzisyenle keyifli bir akşam geçiren Ünsal, fotoğraf kabininde çektirdikleri eğlenceli kareleri Instagram’da paylaştı. Çıkışta aynı araca binen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Genç şefle eğlencede

UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORLAR

Tuba Ünsal bu yaz Hindistan’ın en zengin isimlerinden Shirish Saraf’la aşk yaşadığı haberleriyle gündemdeydi. İşadamıyla ilişkisi sona eren oyuncunun Andreas Ottensamer’le tanışıklığı ise çok daha öncesine dayanıyor. 2020 yılında bir röportajında “Kimlerle nasıl bir projede buluşmak isterdiniz?” sorusuna verdiği yanıtta Ottensamer’in de adını geçiren Ünsal, geçen yılın aralık ayında düzenlenen bir davete de Avusturyalı müzisyenle katılmıştı. 

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Genç şefle eğlencede

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#Tuba Ünsal#Andreas Ottensamer#Etiler

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