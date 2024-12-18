Genç şefle eğlencede

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KABİN POZLARINI PAYLAŞTI



Tuba Ünsal önceki gece Etiler’deki Pixi adlı mekândaydı. Ünlü oyuncuya gecede Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer (35) eşlik etti. Kendisinden 8 yaş küçük müzisyenle keyifli bir akşam geçiren Ünsal, fotoğraf kabininde çektirdikleri eğlenceli kareleri Instagram’da paylaştı. Çıkışta aynı araca binen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORLAR



Tuba Ünsal bu yaz Hindistan’ın en zengin isimlerinden Shirish Saraf’la aşk yaşadığı haberleriyle gündemdeydi. İşadamıyla ilişkisi sona eren oyuncunun Andreas Ottensamer’le tanışıklığı ise çok daha öncesine dayanıyor. 2020 yılında bir röportajında “Kimlerle nasıl bir projede buluşmak isterdiniz?” sorusuna verdiği yanıtta Ottensamer’in de adını geçiren Ünsal, geçen yılın aralık ayında düzenlenen bir davete de Avusturyalı müzisyenle katılmıştı.

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